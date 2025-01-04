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Топ-10 застройщиков по вводу домов в эксплуатацию назвали в Новосибирске

  • 04/01/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Топ-10 застройщиков по вводу домов в эксплуатацию назвали в Новосибирске
Совокупный показатель лидеров за год упал на 27 процентов

По данным на конец 2024 года (27 декабря) в Новосибирской области определился топ-10 застройщиков по вводу жилья в эксплуатацию (на основе данных сайта управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, размещенных на сайте ДОМ РФ).

На первом месте ГК «Брусника», которая за год ввела 121,6 тысяч кв метров или 1691 квартиру. Средняя площадь сданной квартиры 71.95 кв метров — по этому показателю застройщик также лидирует на рынке по итогам 2024 года.

На втором месте ГК «Расцветай» — 97,1 тысяч кв метров или 2020 квартир. Средняя площадь — 48,09 кв м. Девелопер является лидером по количеству введенных в эксплуатацию квартир.

На третьем месте ГК «Дискус» — 91,4 тысячи кв м или 1765 квартир. Средняя площадь сданного жилья — 51,82 квадрата.

В топ-10 также вошли ГК «Вира» (79,9 тысяч кв м, 1650 квартир), ГК ГПД «Газстрой» (78,7 тысяч кв м, 1790), ГК «Первый строительный фонд» (62,5 тысяч кв м, 1223), ООО «Энергомонтаж» (57,4 тысяч кв м, 1004), ГК «Союз» (54,1 тысяч кв м, 996), ГК СМСС (42,1 тысяч кв м, 864), ГК «Мета» (39,9 тысяч кв м, 814).

Как отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, за топ-10 лидеров приходится 725 тыс кв метров жилья. Это на 27% меньше, чем в 2023 году. Топ-10 застройщиков ввели в совокупности 13817 квартир — это почти на 6 тысяч меньше, чем в 2023. При этом средняя площадь квартиры в 2024 году у лидеров рынка выросла до 52 квадратов (в 2023 году — 50 кв м).

— На первое место по итогам 2024 года вышла компания «Брусника». Застройщик лидирует по всем значимым показателям: и по общей площади ввода, и по средней площади квартир, и по числу построенных парковочных мест в жилых комплексах. На втором месте ГК «Расцветай», замыкает тройку прошлогодний лидер компания «Дискус». Кроме «Брусники» в 2024 году, по сравнению с 2023, повысили свой ранг в рейтинге застройщиков по объемам ввода компании ВИРА и «Первый Строительный Фонд», — перечисляет Николаев.

По его словам, вторая половина 2024 года была сложным периодом для многих строительных компаний, а 2025 год станет началом передела рынка.

Напомним, к концу 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Новосибирске составила 156 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что десять застройщиков Новосибирска «держат» 66 процентов рынка новостроек. Первичный рынок города монополизируется на сегменте продаж. 

Фото Infopro54, автор: Валерия Балимова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска


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