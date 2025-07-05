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Топ-5 самых живучих мифов об электромобилях, с которыми сталкиваются новосибирцы

  • 05/07/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
Топ-5 самых живучих мифов об электромобилях
В какие страшилки не стоит верить автовладельцам

Электромобили все чаще появляются на российских дорогах. Однако с ростом их популярности мифы о сложностях эксплуатации не исчезают. Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рассказал, какие из этих мифов правдивы, а какие — лишь устаревшие страхи владельцев.

Первый миф: батарея электрокара требует частой замены

Многие считают, что пробег 50 тысяч км — предел для батареи электромобиля. Литий-ионные аккумуляторы теряют емкость, но современные технологии замедляют этот процесс. До 15 тысяч км изменений не будет, к 50 тысячам батарея потеряет 20-30% емкости, а к 80 тысячам — 40%. Некоторые производители обещают до 16-22 лет эксплуатации. Срок службы зависит от условий эксплуатации и обслуживания.

Второй миф: электромобили долго заряжаются

Время зарядки электромобиля зависит от типа зарядки, емкости батареи и погоды. Обычная розетка заряжает за ночь, мощные домашние станции сокращают время в два раза, а городские станции быстрой зарядки дают 100 км за 15-30 минут. В холод зарядка идет дольше, а в жару система предотвращает перегрев, замедляя процесс. Оптимальная температура для быстрой зарядки — +5-20 градусов.

Третий миф: электромобили не для дальних поездок

Инфраструктура для электрокаров в России развивается, но пока отстает от других стран. Современные модели имеют запас хода до 600 км, а сеть зарядных станций с быстрой зарядкой (80% за 30-40 минут) позволяет комфортно совершать дальние поездки при планировании маршрута. Спонтанные поездки в удаленные районы пока сложны, но запланированный отпуск на электрокаре реален.

В Новосибирске в настоящее время сеть для зарядки электромобилей состоит из 104 точек и постоянно расширяется. Многие девелоперы устанавливают электрозаправки во дворах новых жилмассивов. Напомним, по оценкам экспертов, Новосибирску необходимы около 2300 зарядных станций для электромобилей. Инвестиции в эту инфраструктуру в ценах 2024 года оценивались в 1-1.5 млрд рублей.

Четвертый миф: электромобили перегружают электросети

Энергосистема страны адаптировалась к росту числа электрокаров, которые способствуют развитию возобновляемых источников энергии. Рациональная модель зарядки минимизирует нагрузку на городские сети. Электромобили могут частично восполнять заряд батареи во время движения, преобразуя механическую энергию в электрическую при торможении.

Пятый миф: электрокары сложно обслуживать

Обслуживание электромобилей имеет свои особенности, но в целом они требуют регулярного технического обслуживания, как и автомобили с ДВС. Раньше мало станций принимали электрокары на ремонт, но сейчас их становится больше. Крупные сертифицированные станции успешно работают с электрокарами и проводят необходимые работы. Бюджет на их обслуживание обычно ниже, чем у бензиновых и дизельных авто.

По информации на апрель 2025 года, в Новосибирске зарегистрировано более 1000 электромобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг намерен предотвратить падение авторынка в России на 40%. В правительстве разрабатывают меры поддержки автопрома.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Электромобили мифы


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