В Новосибирске пройдут гонки дронов

На выходных, 5 и 6 июля, в Новосибирской области пройдут первенство (10+) и чемпионат (14+) по гонкам дронов. Пилоты будут соревноваться в четырех дисциплинах вида спорта «гонки дронов»: классы 200 и 330 в личном и командном зачетах, сообщили в пресс-службе Федерации гонок дронов России.

Победители войдут в сборную команде региона и поедут на чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа, который пройдет в августе.

На мероприятии будет организована выставка беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, недавно в России была сформирована первая национальная сборная команда по гонкам дронов, в которую вошли два спортсмена из Новосибирска: Матвей Почекунин и Владислав Карпыза. Пилоты представляют юниорский состав в дисциплине скоростных дронов «класс 200 – командный зачет».

Осенью в Новосибирске пройдет Кубок региона в дисциплинах «класс 75» и «технический симулятор».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские учёные разработали капсулу для доставки лекарств дронами. Ученые создали 3D-модель капсулы и запатентовали свое изобретение.