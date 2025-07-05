Заторами фур на дорогах левобережья Новосибирска заинтересовалась прокуратура

Новосибирский транспортный прокурор Валерий Кацупий провел рабочее совещание по вопросам, связанным с оформлением ввезенных из-за рубежа скоропортящихся грузов на терминалах города. Как уточнила пресс-служба ведомства, участники рассмотрели вопросы, связанные с принятием дополнительных мер по увеличению пропускной способности объектов таможенной инфраструктуры, площади территории склада временного хранения в зоне деятельности Новосибирского западного таможенного поста, ускорению процедур ветеринарного, карантинного фитосанитарного и иных видов контроля, определению мест доставки товаров, в том числе в иной таможенный орган.

Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что на особый контроль взято обеспечение санитарно-гигиенических условий пребывания граждан территориях, которые прилегают к таможенному посту и складам временного хранения.

Напомним, в соцсетях Новосибирска много жалоб от новосибирцев, которые вынуждены стоять в огромных пробках из-за скопившихся на дорогах левобережья фур. Практически парализовано движение по улице Петухова, Троллейной, на Тещином языке. Большегрузы занимают, как минимум, одну полосу. Новосибирцы также жалуются, что водители фур справляют нужду на бульваре и на обочинах дороги.

Местные автолюбители также сообщают, что фуры перекрыли выезд из гаражного кооператива и машинам приходится выезжать через ЖК «Лето».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предлагали ввести ограничение на движение фур в дневное время.