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Топ-менеджеры Сибири участвуют в конкурсе грантов СберУниверситета

  • 13/04/2023, 17:12
В этом году СберУниверситет впервые предложил топ-менеджерам страны восемь грантов, полностью покрывающих стоимость обучения на самых популярных среди управленцев образовательных программах.

СберТри из них — на программу  Digital Strategy – о цифровой трансформации бизнеса, обучение по которой начнется в июне, и пять грантов – на программу Мини-МВА, стартующей в ноябре и посвященной обучению руководителей для повышения эффективности бизнес-процессов.

В третью неделю приема заявок на участие в конкурсе грантов на обучение в СберУниверситете наибольшую активность показали топ-менеджеры Сибирского федерального округа. Их количество за неделю выросло на 20%. Сибирь заняла третье место, обогнав Центральный федеральный округ (без учета Москвы).

Всего в СберУниверситет уже поступило около тысячи заявок. Каждая четвертая заявка от топ-менеджеров и владельцев бизнеса Сибирского федерального округа приходит из Новосибирской области. Вторым наиболее активным регионом Сибири стала Кемеровская область, а на третьем месте — Красноярский край.

Прием заявок продлится до 24 апреля. Отбор обладателей грантов будет проходить в шесть этапов, включающих: подачу заявки, сбор документов, самопрезентацию, прохождение теста, Assessment day и выступление перед комиссией. Определение победителей и торжественное награждение состоятся в мае 2023 года.

Марина Ижболдина, HR-директор Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер, как одна из наиболее технологически развитых компаний страны, обладает экспертизой в широком спектре профессиональных направлений. Свою базу знаний и образовательных программ наша компания собрала воедино на платформе СберУниверситета и готова делиться ими со всеми желающими. Через грантовый конкурс СберУниверситет предоставляет возможность победителям уникальную возможность — получить эти знания бесплатно. Мы рады, что наибольшую активность в стремлении развивать собственные компетенции и бизнес проявляют топ-менеджеры из Сибири».  

Подать заявку на участие в конкурсе грантов и образовательных программах можно на сайте.

СберУниверситет – образовательный центр, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру. СберУниверситет использует экспертизу и опыт масштабных преобразований Сбера и делится ими с российским компаниями, предпринимателями и всеми, кому важно собственное развитие.

В портфеле СберУниверситета более 500 образовательных решений (онлайн-курсы, очное обучение, программы и семинары), которые направлены на развитие мягких, когнитивных, цифровых и профессиональных навыков. Университет ежегодно обучает более 45 тыс. человек.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер образование конкурс


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