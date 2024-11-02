Спасатели неделю пытались поймать кота на острове Кораблик в Новосибирске

В течение недели спасатели МАСС пытались поймать кота, который, по неизвестным причинам, оказался на острове Кораблик.

— Совместно с НЦПДЖ была установлена ловушка-клетка, куда спасатели ежедневно привозили корм и также ежедневно искали на острове «Кота Крузо», — говорится в сообщении спасателей МАСС.

Однако кот, видимо, уже имел негативный опыт в прошлом, и не спешил заходить в клетку, где его ждали любимые лакомства — Вискас и сосиски. И вот наконец-то произошло: кот, ведомый инстинктом выживания, устремился к соблазнительному угощению и оказался в ловушке.

После этого у кота начались настоящие приключения: он прокатился на катере, посетил спасательный отряд «Западный», познакомился с его сотрудниками и, наконец, нашёл свою семью в лице Елены — женщины, которая увидела его на острове и сообщила спасателям.

— Вот такой вот благополучный конец скитанию кота и начало счастливой жизни в семье, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что 72-летний рыбак три дня прожил на острове в Новосибирске с сердечным приступом.