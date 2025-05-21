Жилье стало дешевле в трех районах Новосибирска

В мае 2025 года новое жилье подешевело в Ленинском и в Заельцовском районах Новосибирска. Медианная стоимость «квадрата» здесь снизилась на 1,5% и 0,9% соответственно. На «вторичке» квартиры стали стоить меньше в Дзержинском районе — цена на квадратный метр уменьшилась на 0,3%), сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости».

В остальных районах города отмечается стагнация или рост цен. Больше всего стоимость квадратного метра в новостройках подросла в Первомайском (+3,4% за месяц до 148 000 руб), Дзержинском (+2,9% за месяц до 166 000 руб) и Железнодорожном районах (+2,5% за месяц до 207 000 руб).

При этом самые дешёвые квартиры на первичном рынке наблюдаются в Кировском районе (127 тысяч руб за кв. метр), Калининском (131 тысяч руб за кв.м) и Первомайском районах (148 000 руб за кв.м.

На вторичном рынке самое заметное увеличение медианной стоимости жилья зафиксировано в Советском (+1,8% за месяц до 122 000 руб/кв.м), Ленинском (+1% за месяц до 114 000 руб/кв.м) и Железнодорожном районах (+0,8% за месяц до 164 000 руб/кв.м).

— Подобная динамика связана с выводом на рынок «вчерашних новостроек», которые уже были сданы и теперь перепродаются, — уверены эксперты.

Самое дешёвое вторичное жилье в столице Сибири расположено в Кировском (100 тысяч руб за кв метр), Первомайском (108 тысяч руб за кв метр) и Ленинском (114 тысяч руб за кв метр) районах.

Напомним, в апреле 2025 года стоимость «квадрата» в строящихся многоквартирных домах мегаполиса оказалась в среднем на 2 тыс. руб. (1,2%) выше, чем в уже сданных проектах.

По данным ДОМ.РФ, объем жилищного строительства в регионе составляет 3,3 млн рублей. Распроданность строящегося жилья — всего 26%. Как результат, коэффициент соотношения распроданности и строительной готовности квартир у застройщиков на конец марта в Новосибирской области составлял 63%. Зона риска начинается с показателя менее 70%.

Ранее редакция сообщала, что почти на четверть упал в 2025 году вывод новых квартир на рынок в Новосибирске.