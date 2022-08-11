На территории «Тяжстанкогидропресса» могут создать промышленный парк

— Сейчас ПАО «Тяжстанкогидропресс» находится в судах с акционерами, которые своими шагами дают понять, что для них приемлема процедура банкротства и реализация части активов предприятия для расчета с кредиторами. Мы считаем, что есть другие пути. Один из них прорабатывается уже несколько месяцев — это заключение мирового соглашения. Есть кредиторы, которые готовы на это пойти: ФНС, газоснабжающая организация. Надеемся, что здравый смысл возобладает и 1 сентября в суде будет принято взвешенное решение по мировому соглашению, — сообщил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

Чиновник не исключил, что на площадке «Тяжстанкогидропресса» может быть создан промышленный парк. По его словам, для этого есть все условия, плюс определенные рычаги, в том числе, финансовые на федеральном уровне.

— Эта площадка востребована арендаторами, которые выполняют работу по профилю. Они арендуют имущество завода, в том числе станочный парк. Есть заказчики, которые потенциально готовы размещать заказы на «Тяжстанкогидропрессе», но в силу обстоятельств большая часть работы находится на паузе. Предприятие работает в формате инжинирингового центра, исполняя точечные заказы, — комментирует Гончаров. — Мы намерены сохранить станочный парк, производственный потенциал предприятия, кадры, которые можно задействовать в производстве высокотехнологичной уникальной продукции, которую не выпускает в России больше ни одно предприятие. Чем быстрее прекратятся судебные тяжбы, тем быстрее завод заработает в нормальном режиме. Понятно, что не в полную силу. Для этого потребуется помощь в принятии управленческих решений, финансовые вложения.

В частности, он не исключил, что регион будет просить федеральный центр помочь предприятию с получением заказов.

Напомним, ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В качестве вероятных перспектив развития площадки завода при банкротстве ряд экспертов называли редевелопмент и строительство жилья.

Ранее редакция рассказывала о том, что правительство области пытается спасти фабрику в Бердске.