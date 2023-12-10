Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел проверку в Новосибирске

В Новосибирск с рабочей поездкой приехал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В рамках визита он проверил готовность к открытию новой поликлиники в Краснообске. Ее открытие запланировано на 11 декабря.

Учреждение здравоохранения построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Площадь здания — более 10 тыс. квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в сутки, из них 250 — для детского отделения. В поликлинике смешанного типа ГБУЗ «НКЦРБ» будут обслуживаться более 40 тысяч жителей региона.

Поликлинику в Краснообске начали строить в 2022 году и первоначально планировали запустить в 2024. Однако, сроки сдачи объекта удалось сдвинуть.

Напомним, в Новосибирске затягиваются сроки сдачи семи поликлиник, которые строятся в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область отказалась от строительства поликлиники на ОбьГЭСе с участием инвестора.