В Новосибирске обрушилась стена частного дома

В Новосибирске, 3 июля, обрушилась стена частного дома. На место выезжали сотрудники МЧС. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве региона.
— Произошло частичное обрушение стены частного дома в Октябрьском районе Новосибирска, — отметил Константин Банников, заместитель главы ГУ МЧС по Новосибирской области.
В результате инцидента никто не пострадал.
В отделе по делам ГО и ЧС по Октябрьскому району Новосибирска редакции Infopro54 рассказали, что дом находится по адресу Далидовича, 191. Добавив, что обрушение критическое и часть дома, скорей всего, пойдет под снос.
Напомним, что мэрия Новосибирска намерена запустить проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки площадью 21,5 га в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города Новосибирска.
Согласно документу, на территории должно появиться 472 тысячи кв. м новой недвижимости: средне- и многоэтажные жилые дома высотой 9–30 этажей, объекты социального и бытового обслуживания, здравоохранения и образования (по проекту планировки предусмотрено строительство трех детских садов и школы), новые дороги, а также магазины и спортивные объекты.
Ранее редакция сообщала о том, что в прокуратуре назвали дату сноса пострадавшей от взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске.
Фото: pixabay.com, convegni_ancisa
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