Рекламодателям

В Новосибирске обрушилась стена частного дома

  • 10/07/2023, 14:51
Автор:
снос дома в Новосибирске
Обрушение критическое и часть дома скорей всего пойдет под снос. 

В Новосибирске, 3 июля, обрушилась стена частного дома. На место выезжали сотрудники МЧС. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве региона.

— Произошло частичное обрушение стены частного дома в Октябрьском районе Новосибирска, — отметил Константин Банников, заместитель главы ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате инцидента никто не пострадал.

В отделе по делам ГО и ЧС по Октябрьскому району Новосибирска редакции Infopro54 рассказали, что дом находится по адресу Далидовича, 191. Добавив, что обрушение критическое и часть дома, скорей всего, пойдет под снос.

Напомним, что мэрия Новосибирска намерена запустить проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки площадью 21,5 га в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города Новосибирска.

Согласно документу, на территории должно появиться 472 тысячи кв. м новой недвижимости: средне- и многоэтажные жилые дома высотой 9–30 этажей, объекты социального и бытового обслуживания, здравоохранения и образования (по проекту планировки предусмотрено строительство трех детских садов и школы), новые дороги, а также магазины и спортивные объекты.

Ранее редакция сообщала о том, что в прокуратуре назвали дату сноса пострадавшей от взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске.

Фото: pixabay.com, convegni_ancisa

330

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : снос дома в Новосибирске обрушение стенки здания


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов
8/07/23 9:56
У участников СВО возникают проблемы с оплатой проезда в отпуск
6/07/23 17:03
Депутат Заксобрания Сергей Конько получил орден Мужества
6/07/23 10:52
В сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир

В сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир

Объем ввода новых объектов упал на 35%, но при этом по количеству новостроек Новосибирск занял в июне первое место по стране.
Читать статью >>
В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки

В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки

Ранее профильные министерства столкнулись с проблемами при реализации проектов по ремонту дорог, благоустройству, строительству соцобъектов.
Читать статью >>
Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Конкурсный управляющий решил, что клиника может выйти из банкротства и продавать ее имущество преждевременно, пишет главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.
Читать статью >>
В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

Он будет рассчитан на хранение, переработку и упаковку более 19 тыс тонн овощей.
Читать статью >>
Новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone

Новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone

При этом частные сервисы и мастера замещают на рынке авторизованные сервисные центры.
Читать статью >>
Бастрыкин подключился к уголовному делу обманутых дольщиков Новосибирска

Бастрыкин подключился к уголовному делу обманутых дольщиков Новосибирска

На минувшей неделе дольщики заявили о том, что намерены объявить голодовку.
Читать статью >>
Арт-концепцию аэропорта Толмачево оценили эксперты

Арт-концепцию аэропорта Толмачево оценили эксперты

А также дали рекомендации туристам на что следует обратить внимание.
Читать статью >>
Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

Для связи удаленных жилых массивов с метро и перехода через реку без моста.
Читать статью >>
После Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать

После Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать

За два дня его посетило около 30 тыс гостей.
Читать статью >>
Госпиталь из Китая и клиника Мешалкина будут вместе исследовать и лечить заболевания сердца

Госпиталь из Китая и клиника Мешалкина будут вместе исследовать и лечить заболевания сердца

Запуск первого проекта — по лечению пациентов с легочной гипертензией — планируется в сентябре 2023 года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС)

Сергей Максимов: В Новосибирске концентрируются 79% складских комплексов класса А и Б в Сибири

Регион получит новые возможности в связи с формированием новых логистических маршрутов.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

В сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир

10/07/2023, 14:54

Трамвай №15 сошел с рельсов в Новосибирске

10/07/2023, 14:33

В Новосибирске ожидается жаркая погода до +35

10/07/2023, 13:28

Андрей Травников потребовал еженедельно контролировать реализацию инвестпрограммы ремонта коммунальных сетей в Новосибирске

10/07/2023, 12:58

Названы три района Новосибирска, лидирующие по преступлениям иностранных граждан

10/07/2023, 12:22

Суд обязал пансионат для пожилых в Новосибирске соблюдать правила противопожарной безопасности

10/07/2023, 12:03

Уборку семи улиц Новосибирска передадут на аутсорсинг

10/07/2023, 12:01

В Новосибирске пропал подполковник МЧС в отставке

10/07/2023, 11:50

Поиски новосибирской туристки, сплавлявшейся по реке Снежная, до сих пор продолжаются

10/07/2023, 11:44

Стать самозанятыми хотят только 20% новосибирцев

10/07/2023, 11:06

Два района Новосибирска останутся без воды

10/07/2023, 10:51

В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки

10/07/2023, 10:49

До 10 сентября ограничат проезд по улице Бориса Богаткова в Новосибирске

10/07/2023, 09:37

В Новосибирске ожидается магнитная буря

10/07/2023, 09:27

Дело экс-начальника «Центра организации дорожного движения» Трещева направлено в суд

10/07/2023, 09:19

Новосибирские спасатели помогли уставшему виндсерфингисту добраться до берега

09/07/2023, 18:51

Жилой квартал появится недалеко от Аквапарка

09/07/2023, 18:21

11 призывников из Новосибирской области пополнили научные роты и технополис «ЭРА» в Анапе

09/07/2023, 16:13

10 и13 июля изменится расписание электрички Новосибирск-Болотное

09/07/2023, 13:27

Следователи начали проверку по факту причинения смерти по неосторожности жительнице Искитимского района

09/07/2023, 12:56
Популярное

Мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров

07/07/2023, 17:05

Продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче

06/07/2023, 16:19

Вирусы помогут победить бактерии, вызывающие внутрибольничные инфекции

06/07/2023, 15:36

Продажи новых легковых машин в России в июне выросли в 2,5 раза

06/07/2023, 15:11

На таможне в Германии у россиян изымают автомобили

06/07/2023, 12:52

В России утверждены требования к составлению нормативных словарей

06/07/2023, 12:26
Новости компаний

«Ростелеком» назвал ТОП-3 цифровых сервиса для малых и средних предприятий

10/07/2023, 13:31

Банк «Левобережный» предлагает установку онлайн-кассы от партнера

10/07/2023, 12:24

Более 43 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в консолидацию электросетей за первое полугодие 2023 года

10/07/2023, 09:00

«Прокачали» РКО: увеличили количество бесплатных платежей и переводов

08/07/2023, 10:14

Бизнес может размещать депозиты дистанционно в BL-Business iBank

07/07/2023, 14:50

Сергей Никулин: жители Новосибирской области за первое полугодие оформили ипотечных кредитов на сумму свыше 18,6 млрд рублей

07/07/2023, 13:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска