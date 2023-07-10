В Новосибирске обрушилась стена частного дома

В Новосибирске, 3 июля, обрушилась стена частного дома . На место выезжали сотрудники МЧС. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве региона.

В результате инцидента никто не пострадал.

В отделе по делам ГО и ЧС по Октябрьскому району Новосибирска редакции Infopro54 рассказали, что дом находится по адресу Далидовича, 191. Добавив, что обрушение критическое и часть дома, скорей всего, пойдет под снос.

Напомним, что мэрия Новосибирска намерена запустить проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки площадью 21,5 га в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города Новосибирска.

Согласно документу, на территории должно появиться 472 тысячи кв. м новой недвижимости: средне- и многоэтажные жилые дома высотой 9–30 этажей, объекты социального и бытового обслуживания, здравоохранения и образования (по проекту планировки предусмотрено строительство трех детских садов и школы), новые дороги, а также магазины и спортивные объекты.

Ранее редакция сообщала о том, что в прокуратуре назвали дату сноса пострадавшей от взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске.