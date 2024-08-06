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Существует риск перехода части МФО в «серую» зону

  • 06/08/2024, 09:00

Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir:

Существует риск перехода части МФО в «серую» зону— Можно сказать, что крупные и технологичные участники рынка адаптировались к регуляторным ограничениям. Одно из недавних независимых исследований проанализировало финансовые показатели 35 компаний со статусом МФК (микрофинансовая компания — именно они имеют право привлекать средства инвесторов). Оказалось, что все компании по итогам 2023 года получили прибыль.

Вместе с тем мы допускаем, что дальнейшее давление на макропруденциальные лимиты и снижение максимальной процентной ставки по займам могут негативно повлиять на рынок и ограничить способность добросовестных компаний кредитовать население. В этом случае появится риск ухода части аудитории в «серую» зону. Пока этого риска удается избежать.

Фото предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


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