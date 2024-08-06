— Мы не отмечаем существенных изменений спроса заемщиков на услуги МФО на фоне ужесточения требований ЦБ. Несмотря на то, что и банковские, и микрокредитные займы относятся к сегменту потребительского кредитования, у этих продуктов совершенно разные аудитории, а, следовательно, и цели. Иногда мы фиксируем смещение и пересечение клиентов из разных аудиторий, но это не такой большой процент в общей массе. В банке, как правило, выдают более крупные суммы и на срок от 1 года, то есть на долгий период, мы же специализируемся на коротких займах и небольших суммах до 30 000 рублей. Повышение ставок не равно росту обращений в МФО, прямого перетока нет, поскольку наши ставки все равно выше, чем в банках. Скорее, мы можем говорить о перераспределении клиентов между игроками микрокредитной отрасли. Сегодня при одинаковых, установленных законом условиях для займов в МФО на первый план выходят сервис и клиентоориентированность компаний.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера