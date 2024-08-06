Рост конкуренции и переток клиентов из банков

Ужесточение макропруденциальных лимитов (ограничение на выдачу заемных средств самым закредитованным клиентам) привело к росту конкуренции за качественных заемщиков среди микрофинансовых компаний. Вместе с тем повышение ставок по банковским кредитам на фоне высокой ключевой ставки, а также введение для банков еще более строгих лимитов в отношении кредитования заемщиков с высоким ПДН способствовало перетоку банковских клиентов в МФО. Эта тенденция впервые стала заметна еще осенью 2023 года, однако и сейчас она крайне актуальна для рынка, особенно в контексте возможного дальнейшего повышения ключевой ставки.

В частности, в «Займере» в потоке ежемесячных выдач до половины займов оформляются бывшими банковскими клиентами. Их платежная дисциплина лучше, чем у традиционных заемщиков МФО, что отражается на росте качества портфеля, повышении возвратности займов и снижении затрат на взыскание задолженности.

Автор фото: Станислав Целуйкин