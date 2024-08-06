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Тренд на создание МФО с материнской поддержкой

  • 06/08/2024, 09:00

Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ»:

Тренд на создание МФО с материнской поддержкой— Понимая, что происходит слияние когда-то разных аудиторий клиентов банков и МФО, часть крупных игроков банковского сектора стали создавать собственные МФО, которые могут подхватывать отказной трафик материнского банка. Вслед за трендами пошли и маркетплейсы, создавая собственные банки и МФО, развивая POS-займы и BNPL-займы. Таким образом они взращивают экосистему, которая помогает удерживать клиентскую аудиторию в едином контуре и обращать денежные средства в рамках группы компаний.

Тренд на создание МФО с материнской поддержкой банков и ритейлеров был задан еще несколько лет назад, но публично об этом крупные игроки стали заявлять только к 2023 году.

Безусловно, мы ожидаем, что смешение аудиторий банков и МФО продолжится. Однако говорить о том, что классические МФО и «новые» МФО (от банков, маркетплейсов, IT-гигантов и т.д.) находятся в равных условиях, не приходится, так как, с одной стороны, вторая категория МФО имеет серьезную материнскую поддержку, чего нет у классических МФО, с другой — у второй категории нет достаточного опыта и экспертизы по работе с заемщиками МФО, которую классические МФО накопили за несколько десятилетий постоянного взаимодействия с клиентами и одновременной адаптации под турбулентные регуляторные и экономические условия.

Фото предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


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