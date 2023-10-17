Транспортный налог удивил жителей Новосибирска

Жители Новосибирска получили налог на авто увеличенный в два раза. Автовладельцев очень удивили огромные суммы в квитанциях. Своими переживаниями люди поделились с журналистами Infopro54.

— В прошлом году налог был 3 848 рублей. А в этом году на сайте ИФНС уже 6 327 рублей, — говорит Татьяна, владелица автомобиля.

У кого-то ситуация еще хуже и налог достигает суммы в 8 тысяч рублей.

— Я вообще не понимаю, что за ситуация. У нас дорог нормальных нет. Зимой от «Бионорда» машина просто сгнила. Скоро, похоже, начнем все ездить на метро. Проблема только, что и метро в Новосибирске тоже не везде, — пожаловался местный житель Александр.

Для того, чтобы разобраться в ситуации с налогами на транспорт редакция Infopro54 обратилась к руководителю новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеславу Ашуркову.

— Налог вырос на маломощные автомобили. Крупный транспорт не тронули, поэтому те как платили, так и платят. А вот где от 10 до 15 рублей и с 6 до 10 рублей таких машин большинство, поэтому народ и заметил. Я хотел бы отметить, что лет 10 не меняли ставки вообще. Было бы лучше, если бы каждый год добавляли по рублю. А сейчас было 6 — стало 10, — отметил Ашурков.

Также он подчеркнул, что по факту сумма выходит не такой большой.

— Увеличилось в два раза или в полтора, но сама по себе сумма не такая большая. Вот если бы тронули автомобили у которых 100 рублей или 150 за лошадь, тогда бы это было сильно заметно, — подчеркнул Ашурков.

Само повышение ставки случилось еще в 2021 году, но изменения настигли сибиряков лишь сейчас. Транспортный налог требуют оплатить до 1 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что с 23 октября для физлиц ужесточат правила ввоза автомобилей из-за границы.