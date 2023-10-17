«Лента» купила сеть магазинов у дома «Монетка»

Четвертый в стране по размеру выручки продуктовый ретейлер «Лента» приобрел сеть магазинов у дома «Монетка». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В управлении входящей в десятку крупнейших в стране розничной сети на сегодняшний день находится 2 120 магазинов. Выручка «Монетки» за минувший год составила 177,8 миллиарда рублей.

В «Ленте» отметили, что приобретение крупной сети позволит усилить позиции компании на Урале и в Западной Сибири за счет широкого присутствия там «Монетки», а также «будет служить прочным фундаментом для органической экспансии в близлежащих регионах».

Кроме того, компания рассчитывает существенно усилить свои позиции в сегменте «магазины у дома».

В ближайшей перспективе планируется ребрендинг действующих торговых точек «Мини Лента» и смена их названия на «Монетка».

Ранее редакция сообщала, что один из крупнейших франчайзи KFC отказывается от ребрендинга в России.