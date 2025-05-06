Трасса «Новосибирск — Кочки — Павлодар» под Новосибирском перекрыта

6 мая на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» введены ограничения по движению из-за произошедшего здесь дорожно-транспортного происшествия. Грузовик «Shacman» с поднятым кузовом ночью ехал из Верх-Тулы в сторону центра города, но по пути протаранил путепровод. При этом пострадало ни только строительное сооружение, но и сам водитель. Об этом рассказали в территориальном управлении автодорог Новосибирской области сообщили.

— Путепровод для движения транспорта закрыт. Сегодня будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации. Въезд в Верх Тулу осуществляется через 26 км по дублирующей развязке, — уточнили в управлении.

О состоянии водителя пока информации нет. Ограничения, введенные на этом участке трассы, на двухуровневом пересечении с путепроводом, будут действовать до 13-00 вторника, 6 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Ипподромской произошло разрушение опорной стены и части дорожного полотна (возле дома № 49 по ул. Гоголя). Причиной инцидента стала техногенная авария, вызванная утратой прочности железобетонных элементов конструкции.