В приют для животных в Новосибирске покупают модульные здания

В Новосибирской области объявлен тендер на поставку, сборку и монтаж двух модульных зданий для приюта для животных. Заказчиком выступает МКУ города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, общая площадь одного из зданий должна быть не менее 76,625 кв. метров (от 6,250 м до 6,5 м в длину и от 2,440 м до 2,460 м в ширину). В нём будет расположен офис, комната отдыха, тамбур, раздевалка и санитарная комната.

Общая площадь второго здания не менее 107,313 кв. метров (от 17,170 м в длину и от 6,250 м в ширину, высота — не менее 2,8 м). В этом модуле будет расположена приёмная, операционная, кабинет ветврача, послеоперационное помещение, изолятор и др. (7 отдельных модульных конструкций).

Отмечается, что модули должны быть новыми и включать в себя всё необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной готовности (электрическое освещение, электроснабжение, отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вентиляцию, места подключения внешних электрических приборов).

Начальная цена контракта — 13,9 млн рублей. Источником финансирования является бюджет города Новосибирска на 2025 год. Здания должны быть поставлены в течение 2 месяцев с даты заключения контракта.

Напомним, в январе 2025 года мэрия Новосибирска официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных на улице Малыгина в сторону Верх-Тулинского сельсовета.

В начале марта земельный участок, расположенный недалеко от Левобережного полигона, был оформлен на Новосибирский Центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ) и мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство приюта для бездомных животных. Сообщалось, что на площадке планируется постройка модульных конструкций, вольеров, устройство скважины, подведение электричества.

Стоит отметить, что жители Новосибирска регулярно жалуются на стаи собак, представляющих опасность для детей и взрослых. По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей. С начала 2025 года в городе поймали 113 собак.

Новосибирский депутат Георгий Андреев сообщал, что департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска неоднократно обращался в областное управление ветеринарии с предложением ввести процедуру медикаментозной эвтаназии для агрессивных бездомных животных. Однако каждый раз получал отказ.

Ранее редакция сообщала о том, что в городе участились случаи нападения безнадзорных животных на людей.