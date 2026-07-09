В Республике Алтай ввели тотальный контроль за продажей топлива на АЗС

С 9 июля в Республике Алтай на всех автозаправочных станциях начала работу информационная система «Контроль отпуска топлива». Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, теперь бензин и дизельное топливо продаются только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства.

Операторы АЗС заносят номер машины в систему, что исключает возможность повторной заправки сверх установленных лимитов в течение суток.

— Это необходимо для снижения повышенного спроса, который фиксируется сегодня в Горно-Алтайске и всех районах республики, — пояснил Турчак в своем обращении.

Он уточнил, что в Чойском и Турочакском районах лимиты на заправку сокращены до 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. Аналогичные ограничения действуют в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах. В остальных районах сохраняются прежние нормы — не более 50 литров бензина и 100 литров дизельного топлива в сутки.

Отпуск топлива в канистры объемом до 10 литров разрешен, но также строго при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. За нарушения установленного порядка владельцы и должностные лица АЗС будут привлекаться к административной ответственности со штрафами.

— В ближайшее время запустим интерактивную карту, на которой будет виден не только запас топлива на всех АЗС Республики, но и ожидаемая дата и время следующей поставки. Информацию в систему будут передавать сами АЗС, — добавил Андрей Турчак.

Напомним, что в Новосибирской области с 6 июля действует режим повышенной готовности в связи с топливным кризисом. Губернатор Андрей Травников рекомендовал чиновникам экономить топливо и сократить количество служебных поездок. В регионе установлены лимиты на отпуск топлива: не более 30 литров на одну транзакцию.

Ранее редакция сообщала, что туристы запасаются канистрами с бензином, чтобы добраться до мест отдыха на Алтае.