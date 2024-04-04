Кировский район лидирует в голосовании за выбор зеленых зон для благоустройства

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства продлится до 30 апреля. По последним данным, свое мнение высказали 71,8 тысячи жителей Новосибирска. Сейчас в общей таблице лидирует набережная на ул. Саввы Кожевникова.

Каждый житель города, достигший 14 лет, может самостоятельно решить какая общественная территория достойна преображения. В Новосибирске выбирают из восьми общественных территорий – по одному объекту из каждого района и округа:

– сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе; – набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе; – сквер имени Калинина в Дзержинском районе; – набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе; – парк имени Кирова в Ленинском районе; ― Ельцовский парк в Центральном округе; – территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе; – парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

Максимальную активность показали жители Советского и Кировского районов. Набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской с первых дней голосования была самым популярным местом, но сейчас сместилась на вторую позицию – за объект проголосовали 15,1 тысячи жителей.

На третьем месте в голосовании – парк имени Кирова, за его благоустройство высказались почти 12,5 тысячи человек.

Самый меньший результат у проекта Октябрьского района – за сквер «Зыряновский» отдано 2,8 тысячи голосов.

Но ситуация может сильно измениться, если жители районов зайдут на сайт https://54.gorodsreda.ru и выразят свою гражданскую позицию.