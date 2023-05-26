Новосибирские вузы увеличивают бюджетные места по ИТ-направлениям

Новосибирские вузы увеличивают количество бюджетных мест по ИТ-направлениям, сообщили в региональном правительстве. В 2023/2024 учебном году в Новосибирске таких мест выделено 4577 (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру):
В 2022/2023 учебном году в Новосибирске общее количество выделенных бюджетных мест для обучения по программам высшего образования по ИТ-направлениям составило 4479 мест (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру). Таким образом, контрольные цифры приёма по ИТ-направлениям увеличились на 98 мест.
В топе у абитуриентов — информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, информационная безопасность, программная инженерия, автоматизация технологических процессов и производств.
Ранее редакция сообщала, что эксперты составили рейтинг эффективности вузов по направлениям подготовки.
Фото: pixabay.com, kaboompics
Рубрики :
Регионы:
Теги :