Новосибирские вузы увеличивают бюджетные места по ИТ-направлениям

Новосибирские вузы увеличивают количество бюджетных мест по ИТ-направлениям, сообщили в региональном правительстве. В 2023/2024 учебном году в Новосибирске таких мест выделено 4577 (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру):

Новосибирский государственный технический университет — 1652;

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики — 1101;

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет — 780;

Сибирский государственный университет геосистем и технологий — 344;

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет — 194;

Новосибирский государственный университет экономики и управления — 149;

Сибирский государственный университет путей сообщения — 130;

Сибирский университет потребительской кооперации — 69;

Новосибирский государственный педагогический университет — 68;

Сибирский государственный университет водного транспорта — 60;

Новосибирский государственный аграрный университет — 30.

В 2022 году более 117 тысяч человек принято на бюджетные места по ИТ-специальностям в вузы РФ. Сегодня программы по обучению ИТ-специальностям реализуются в более 800 вузах. Это более 60% всех российских вузов, включая филиалы.

В 2022/2023 учебном году в Новосибирске общее количество выделенных бюджетных мест для обучения по программам высшего образования по ИТ-направлениям составило 4479 мест (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру). Таким образом, контрольные цифры приёма по ИТ-направлениям увеличились на 98 мест.

В топе у абитуриентов — информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, информационная безопасность, программная инженерия, автоматизация технологических процессов и производств.

Ранее редакция сообщала, что эксперты составили рейтинг эффективности вузов по направлениям подготовки.