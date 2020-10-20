Три социальных учреждения города перепрофилируют для нужд областного минздрава

Три учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, – МБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» и МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» – готовятся к перепрофилированию, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что учреждения уже прекратили прием пациентов и готовы предоставить, в случае необходимости, помещения для нужд минздрава. Эта работа будет осуществляться под методическим руководством министерства здравоохранения Новосибирской области и управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В мэрии уточнили, что для подготовки учреждений – заключения договоров, переоборудования, дооснащения – потребуется не менее недели.

Весной обсерваторы начали работать 4 апреля. Свои площадки для них предоставили пять муниципальных учреждений: МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори», МБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», МАУДО «Санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка», МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря», а также МКУДО «Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец».

За весь период через обсерваторы прошло 1623 человека, в том числе 228 – через медицинский обсерватор, в статус которого был переведен санаторий «Обские зори». Там размещались люди, контактировавшие с зараженными. Всего в пяти учреждениях было выявлено 100 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Фото: с сайта obskie-zori.ru