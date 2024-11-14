Тротуар около Новосибирской филармонии отремонтирован на месяц раньше срока

В Новосибирске отремонтировали пешеходную дорожку рядом с государственной филармонией.

В МКУ «Управление дорожного строительства» рассказали, что в соответствии с условиями договора, работы должны были быть выполнены до 15 декабря. Компания-подрядчик завершила работы раньше срока.

Специалисты вместо старой и повреждённой брусчатки уложили новую тротуарную плитку.

Для облицовки была выбрана плитка большого формата, на лицевой стороне которой присутствует натуральная мраморная крошка.

Исполнитель работ осуществил замену бортовых камней на дороге. Были установлены новые, прочные гранитные камни как со стороны дороги, так и со стороны газона.

— Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составляет 4 года, — добавили в управлении.

На месте, где раньше располагалась остановка «Дом Ленина», теперь стоит новый павильон.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершился ремонт 14 объектов в рамках национального проекта БКД.