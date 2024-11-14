Штрафы до 60 млн грозят «легализаторам» мигрантов в Новосибирске

В России ужесточили ответственность за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях.

Теперь за изготовление или оборот фальшивых документов для нелегалов юридических лица будут штрафовать на суммы от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения. За повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей.

Так же увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 тысяч рублей, а за повторное правонарушение — до 200 тысяч рублей.

— Это будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина — одного из самых распространённых преступлений в сфере организации незаконной миграции, — написал один из авторов законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин, в своём Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что с начала 2024 года принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, среди которых:

— введение режима высылки незаконных мигрантов; — противодействие заключению фиктивных браков и процессу фиктивного усыновления; — конфискация имущества, полученного от организации незаконной миграции или направленного на финансирование такой незаконной деятельности; — отнесение организации незаконной миграции, совершённой организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений, подделки документов к числу особо тяжких преступлений.

Стоит отметить, что в Новосибирске организация незаконной миграции цветёт буйным цветом. Легализуют нелегалов из Средней Азии как их соотечественники, так и местные жители.

Ярким примером стала деятельность Центра помощи мигрантам, сотрудники которого были задержаны силовиками в конце октября 2024 года. 29-летний учредитель Центра, а по совместительству организатор преступной ячейки, использовал свой статус для руководства всем процессом нелегального бизнеса. «Благодетели» штамповали печати, подделывали справки, заключали фиктивные трудовые договоры и весь этот пакет липовых документов отдавали в МВД уже для официальной регистрации кандидата.

— Кроме этого, они оказывали клиентам содействие в получении сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные подразделения органов внутренних дел. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению мигрантами трудовых патентов, а также вида на жительство на территории Новосибирской области, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Такса за услуги варьировалась от шести до тридцати тысяч рублей с клиента.

Месяцем ранее оперативники новосибирского УФСБ накрыли преступный «бизнес» гражданина одной из республик Средней Азии, легализовавшего земляков в регионе. При обысках в жилище и офисе иностранца силовики обнаружили поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств, поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию России.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете приёма в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Инициативу российских парламентариев прокомментировал депутат новосибирского Горсовета Ростислав Антонов.