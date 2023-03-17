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За 2022 года доля внешних контрактов, заключенных в юанях, в Сибири выросла в 2,3 раза

  • 17/03/2023, 11:10
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Фото редакции
При этом количество стран-партнеров компаний округа сократилось со 167 до 156.

Трансформация международных контрактов

Сибирский бизнес адаптируется к новым экономическим реалиям. В 2022 году участники ВЭД округа, несмотря на санкции, осуществляли торговлю с партнерами из 156 стран мира. Для сравнения: в 2021 году — из 167 стран. Об этом начальник отдела таможенной статистики СТУ Анна Соломатина сообщила на конференции «Осуществление таможенно-логистической деятельности в СФО в условиях внешнего санкционного давления». При этом начальник отдела валютного контроля СТУ Светлана Казакова добавила, что участники ВЭД были вынуждены менять не только поставщиков товаров, но и условия международных контрактов, в том числе в части валютных расчетов.

таможенный пункт пропуска

Пункты пропуска в Сибири перегружены и требуют модернизации

— Статистика по СТУ показывает, что доля контрактов, заключенных в долларах США, снизилась на 4,2%, в евро снижение на 6,9%. В то же время в 2,3 раза выросло количество контрактов в юанях, а расчеты в рублях остались фактически на том же уровне, что и в 2021 году, — уточнила она.

В СТУ уверены, что благодаря новым логистическим решениям, которые выстраивают участники ВЭД, удалось минимизировать влияние зарубежных санкций на внешнюю торговлю сибирского региона. Например, появились новые страны-поставщики, такие как Мавритания и Мозамбик. А при сокращении поставок шин и покрышек из Японии и США, увеличился экспорт этих товаров из Китая, Таиланда и Казахстана. Поставщиком глинозема вместо Украины стала Индия.

Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири», представитель «Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций (АРЭ)» в Сибирском федеральном округе Сергей Максимов подчеркнул перспективность расширения отношений с Индией:

— В 2022 году состоялся визит правительственной делегации РФ в Индию. Мы видим существенный рост внешнеэкономической деятельности по этому направлению. Потенциал там действительно огромный. Есть заинтересованность обеих сторон, поэтому мы все должны понимать, что и экспорт, и импорт будут нарастать. Хотя логистика этого направления дороже, чем в Китай.

Склады нового времени

Большое значение в логистической цепочке играет развитие складских мощностей: складов временного хранения (СВХ) и таможенных складов. По словам начальника службы организации таможенного контроля СТУ Тимофея Бажина, складская инфраструктура в Сибири сегодня развита достаточно хорошо. В качестве примера он назвал склад временного хранения «РАМ-ТРЭЙД», расположенный на территории оптово-распределительного центра «РусАгроМаркет» в Новосибирске (ориентирован на обработку скоропортящихся товаров) и оптово-распределительный центр «Агротерминал» в Красноярске.

торгово-логистический центр в районе погранперехода «Хандагайты»

Строительство торгово-логистического центра в районе «Хандагайты» стартует в этом году

Кроме того, в 2023 году в Омской области планируется создать оптово-распределительный центр «Фрукт-Сити», ориентированный на экспорт плодоовощной продукции.

— На уровне ФТС России проводится активная работа по развитию так называемых логистических хабов как единого комплекса проведения таможенного контроля товаров, — добавил Тимофей Бажин. — Такие эксперименты проведены Московской областной таможней и в дальнейшем могут применяться как рамочные на территории других регионов. Проводится работа по определению этих хабов.

Тем не менее в СТУ констатируют, что на территории СФО еще достаточно много СВХ, не соответствующих современным требованиям.

Поддержка участников ВЭД

Чтобы помочь российскому бизнесу и компенсировать недостаток зарубежной продукции, государство разработало меры оптимизации и стимулирования импорта. Среди них, например, легализация параллельного импорта, нулевые пошлины на ввоз, послабления валютного контроля.

Также к мерам поддержки бизнеса относится упрощенный порядок подтверждения соответствия продукции при ввозе ее из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. По словам Тимофея Бажина, особое внимание в этом процессе уделяется декларированию товаров первой необходимости.

Упрощает жизнь участникам ВЭД и сокращение фактического контроля на таможенных пунктах пропуска.

— Досмотры сократились почти на 35%, — уточнил Тимофей Бажин. — При этом уровень эффективности досмотров остался на высоким. Мы оптимизировались не за счет снижения фактического контроля, а за счет более адресного применения инструментария.

 

Ранее редакция сообщала, что спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирской области вырос в 27 раз. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь

Теги : экспорт из Сибири таможенный контроль господдержка бизнеса


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