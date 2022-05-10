Рекламодателям

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам первого квартала — 108,2%

  • 10/05/2022, 15:20
Автор:
новости Новосибирска
Эти данные не отражают всех наступивших проблем экономики, считает эксперт.

По данным Новосибирскстата, индекс промышленного производства в Новосибирской области за 2021 год составил 112%, по итогам 1 квартала 2022 года — 108,2% к аналогичному периоду прошлого года. ) Напомним, индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).

— Официальные данные Новосибирскстата пока радуют. И 2021 год закончили неплохо, и начало 2022 было довольно бодрое, все индексы в основном, идут в гору. Особенно радуют результаты индустрий, производящих более сложную продукцию — медицинскую, фармацевтическую, мебельную, разные конструкции, — комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. — Лидером является добывающая отрасль — тут понятно, отопительный сезон и Китай, которому понадобилось много угля и электрической энергии из-за энергетического кризиса и проблем с «энергопереходом». Какие конкретно факты повлияли на выпуск сыров и молочной продукции точно не знаю, но проблем со снабжением точно не возникало — Алтай и Кемерово рядом.

При этом эксперт подчеркивает, что данные за первый квартал 2022 года, конечно, не отражают всех наступивших проблем экономики.

— Думаю, более симптоматичным будут результаты третьего квартала, — прогнозирует Коложвари. — Необходимо сказать, что прямых и косвенных симптомов снижения промышленного производства в регионе пока не наблюдается. Искренне надеюсь, что к концу года в регионе более интенсивно будет выпускаться собственная продукция взамен импортной, и мы увидим не менее позитивную картину, чем сейчас.

Ранее редакция сообщала, что по расходам бюджет региона выполнен на 26%.

Фото пресс-службы Агентства инвестиционного развития Новосибирской области

1 247

Рубрики : Экономика Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Россия

Турпоток за границу в этом году может сократиться в разы, а цены на российских курортах снизиться

Количество бронирований отдыха на лето 2022 года уже упало на 30%.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Акценты «Технопрома-2022»: технологический суверенитет и импортозамещение

Сергей Санников, программный директор Международного форума технологического развития «Технопром» — о специфике 9-го форума, который пройдет в Новосибирске в конце августа.
Читать статью >>
новости бизнеса

Почему необходима профилактика болезней позвоночника?

Боли, которые они вызывают, имеют тенденцию усиливаться. Не лучше ли определить причину их возникновения и помочь организму восстановиться?
Читать статью >>
новости Новосибирска

Сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

Эксперты говорят о росте количества запросов на консультации и не исключают, что в итоге выбор у покупателей будет больше, а цена на брендовые товары ниже.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

Турпоток за границу в этом году может сократиться в разы, а цены на российских курортах снизиться

10/05/2022, 16:43

Новосибирского общественника арестовали на 12 суток

09/05/2022, 16:13

Почему в Новосибирске не было воздушного парада

09/05/2022, 14:06

Движение через реку Шарап ограничат на два года

09/05/2022, 10:00
Популярное

Когда душа видит сны, она – театр, актеры и аудитория. Почему снятся сны?

06/05/2022, 17:09

Почему необходима профилактика болезней позвоночника?

06/05/2022, 15:35

Очередная индексация пенсий произойдет автоматически

06/05/2022, 11:34

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банковские гарантии малому бизнесу для оформления займа в Фонде развития промышленности НСО

06/05/2022, 18:14

ВТБ запускает услугу подписки через СБП

06/05/2022, 15:42

Клиентам ВТБ Мои Инвестиции доступно более 30 финансовых инструментов с валютной экспозицией

06/05/2022, 15:25
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска