Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам первого квартала — 108,2%

По данным Новосибирскстата, индекс промышленного производства в Новосибирской области за 2021 год составил 112%, по итогам 1 квартала 2022 года — 108,2% к аналогичному периоду прошлого года. ) Напомним, индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).

— Официальные данные Новосибирскстата пока радуют. И 2021 год закончили неплохо, и начало 2022 было довольно бодрое, все индексы в основном, идут в гору. Особенно радуют результаты индустрий, производящих более сложную продукцию — медицинскую, фармацевтическую, мебельную, разные конструкции, — комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. — Лидером является добывающая отрасль — тут понятно, отопительный сезон и Китай, которому понадобилось много угля и электрической энергии из-за энергетического кризиса и проблем с «энергопереходом». Какие конкретно факты повлияли на выпуск сыров и молочной продукции точно не знаю, но проблем со снабжением точно не возникало — Алтай и Кемерово рядом.

При этом эксперт подчеркивает, что данные за первый квартал 2022 года, конечно, не отражают всех наступивших проблем экономики.

— Думаю, более симптоматичным будут результаты третьего квартала, — прогнозирует Коложвари. — Необходимо сказать, что прямых и косвенных симптомов снижения промышленного производства в регионе пока не наблюдается. Искренне надеюсь, что к концу года в регионе более интенсивно будет выпускаться собственная продукция взамен импортной, и мы увидим не менее позитивную картину, чем сейчас.

Ранее редакция сообщала, что по расходам бюджет региона выполнен на 26%.