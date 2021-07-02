«Тяжстанкогидропресс» начал гасить долги по налогам

В июне ПАО «Тяжстанкогидропресс» погасил задолженность по налогам в размере около 4 млн рублей. В перспективе компания планирует выйти на погашение налоговой задолженности по 10 млн рублей ежемесячно.

— Правительство региона совместно с Минпромторгом России продолжает работу по реализации мер помощи предприятию. Они направлены на прекращение судебного производства, привлечение потенциальных инвесторов для сохранения и поддержания производственной площадки ПАО «Тяжстанкогидропресс», — поясняет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. — Ведется работа с целью реализации мероприятий по выходу предприятия из сложившейся кризисной ситуации и с учетом большой значимости деятельности предприятия для социально-экономической жизни региона.

Также в ходе обсуждения были рассмотрены вопросы хозяйственной деятельности предприятия, увеличения заказов ПАО «Тяжстанкогидропресс», поиска заказчиков в Сибирском федеральном округе, других регионах и странах ближнего зарубежья, вопросы заключения контрактов на поставку оборудования и другие, перечисляет пресс-служба правительства.

Напомним, ранее предприятие получило средства за заказ — порядка 10 млн рублей. Они были направлены, в том числе на погашение задолженности перед работниками по заработной плате. Всего с начала 2021 года выплачено около 35 млн рублей задержанной заработной платы. В настоящее время задолженность по заработной плате отсутствует.

По данным бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год, опубликованной в марте 2021 года.