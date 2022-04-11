«Тяжстанкогидропресс» выводят на мировое

На первом собрании кредиторов ПАО «Тяжстанкогидропресс», которое состоялось 7 апреля, было принято решение о заключении мирового соглашения, говорится в сообщении, размещенном на Федресурсе. Проект мирового соглашения должник предоставил временному управляющему 6 апреля. По информации, представленной должником, проект мирового соглашения также был направлен для ознакомления всем кредиторам ПАО «Тяжстанкогидропресс», требования которых включены в реестр требований кредиторов, уточняется в сообщении.

До этого в повестке собрания кредиторов стояли предложения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении должника процедуры финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства. Эти предложения кредиторы отклонили.

— «Тяжстанкогидропресс» является банкротом, но мы совместно с Минпромторгом РФ, принимаем шаги по урегулированию ситуации, так как завод имеет компетенции по выпуску средств производства, — пояснил замгубернатора.

На пресс-конференции на минувшей неделе заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что

В декабре 2021 года Сергей Семка сообщал, что «Тяжстанкогидропрессу» не хватило полугода для восстановления производства. В июле он говорил, что у предприятия появился потенциальный инвестор.

— Правительство региона уже плотно вмешалось в деятельность «Тяжстанкогидропресса». Мы принимали участие в решении некоторых корпоративных вопросов, чтобы защитить интересы работников, — комментировал в середине марта ситуацию с «Тяжстанкогидропрессом» губернатор области Андрей Травников. — Планируем работать дальше с учетом того, что сейчас находимся в особой ситуации санкционного давления. Надеемся, что федеральные законодатели дадут нам более широкие полномочия в части принятия решений.

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. В мае комитет Государственной Думы по экономической политике, по поручению нескольких депутатов, включая депутата от Новосибирской области Веру Ганзя, изучал ситуацию на предприятии.

В конце мая предприятие получило часть выручки от реализации своей продукции на 10 млн рублей АО «Выксунский металлургический завод». Эти средства позволили частично погасить задолженность по заработной плате. В конце октября профсоюз предприятия сообщил, что на заводе остался только персонал для обслуживания зданий и сооружений.