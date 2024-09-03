У алиментщика, задолжавшего более 100 тысяч рублей, забрали авто в Новосибирске

Приставы забрали автомобиль у 37-летнего жителя Новосибирска. У него появился долг по алиментам в 110 тысяч рублей.

Ранее он был самозанятым и сам перечислял деньги на содержание ребенка.

Пристав вызвала должника на прием.

– Недавно он официально трудоустроился в транспортную компанию, и из его заработной платы, по постановлению судебного пристава-исполнителя, шли удержания текущих алиментов, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Во время беседы у гражданина были замечены ключи от авто. В связи с этим на дворовой площадке, недалеко от отделения, судебный пристав-исполнитель произвела арест Suzuki SX4.

Машину оставили ему на ответственное хранение, предупредив о наступлении уголовной ответственности в случае растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи автомобиля. Мужчина обещал погасить задолженность в ближайшие пару месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы обнаружили поддельные документы у должника в Новосибирске.