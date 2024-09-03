Бастрыкин взял на контроль дело хулигана, избившего инвалида под Новосибирском

В Кольцово Новосибирской области пьяный хулиган избил инвалида его же костылем и проломил голову женщине, заступившейся за пожилого человека. Инцидент произошел возле магазина на улице Вознесенской вечером 30 августа.

Один из посетителей, выйдя из магазина, забрал у проходившего мимо пожилого инвалида костыль и нанес им несколько ударов мужчине по голове. Продавцы поспешили на помощь, но пьяный хулиган стал избивать и их. Сотрудники торговой точки вызвали на место происшествия ГБР.

— Одной из женщин агрессор нанес столь серьезную травму головы, что вызванная бойцами ГБР скорая помощь её госпитализировала. Гвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции Кольцово, — рассказали в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

Инцидентом с избиением пожилого инвалида заинтересовался глава Центрального аппарата СК. По данному факту Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

— Следственными органами СК проводится процессуальная проверка по статье «Хулиганство», — пояснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске банда подростков напала на мужчину во дворе одного из домов в Кировском районе и жестоко его избила. Глава СК РФ потребовал возбудить по данному факту уголовное дело.