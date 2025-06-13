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Строительством мусорных полигонов в Новосибирске займутся компании правительства

  • 13/06/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Строительством мусорных полигонов в Новосибирске займутся компании правительства
Их возглавила бывшая глава Краснообска

В Новосибирске созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов. Записи о регистрации ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» появились в ЕГРЮЛ 10 июня.

Учредителями компаний являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%). Уставный капитал каждой — 2.5 млн рублей. Директором компаний является Татьяна Эссауленко. Ранее она была главой поселка Краснообск. Она возглавила администрацию рабочего посёлка в 33 года.

Юрлица созданы по поручению правительства Новосибирской области для последующей реализации проекта по созданию комплексов по переработке твердых коммунальных отходов с помощью механизма концессии, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу корпорации. Концедентом¸ ответственным за реализацию проекта, определено министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Напомним, Концессионное соглашение о строительстве полигонов было заключено в 2016 году с региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск». Компания находится в банкротстве. В 2023 году аналогичное концессионное соглашение было заключено с новым регоператором — АО «САХ». Сроки новой мусорной концессии также сорваны.

В начале июня МинЖКХ подало в суд к АО «Спецавтохозяйство» с требованием о расторжении мусорных концессий. Они были заключены в 2023 году.

На минувшей неделе в СМИ также появилось обращение новосибирцев, проживающих рядом с действующими мусорными полигонами, к главе следственного комитета России и генеральному прокурору.

Стоит отметить, что это уже не первый концессионный проект, который область замыкает на себя. Ранее в правительстве региона было принято решение о том, что концессионные школы будут строить подрядчики, которых выберут на торгах. Проведение первого тендера было остановлено.   Сейчас школы вновь начали выставляться на торги.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство мусорных полигонов в Новосибирской области подорожало в два раза — до почти 7 млрд рублей.

Фото предоставлено РОО «Центр правовых инициатив потребителей», Автор — Михаил Михайлов.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : мусорный полигон концессия


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