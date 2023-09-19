«У нас вечером ―шашлыки»: расшифровали черные ящики самолета, севшего в поле под Новосибирском

Расшифровку переговоров с «черного ящика» Аэробуса аварийного рейса «Сочи-Омск» активно распространяют в авиационных чатах. Достоверно не известно, насколько эти данные могут быть точными. Но ситуация, описываемая говорящими, сильно напоминает авиаинцидент в Убинском районе. Цитаты из расшифровки приводит издание КП-Новосибирск.

Там пилоты обсуждают возникшую ситуацию и рассуждают, где им лучше приземляться. Командир воздушного судна практически сразу принимает решение лететь в Новосибирск, игнорируя предложения помощника приземляться в Омске или Тюмени.

― Ага, и заторчим на сутки, пока бригаду пришлют, а в Новосибе ― база, наши договорятся, отремонтируют за три часа, домой полетим. Отказ-то — ерунда. Ты что, забыл, у нас вечером — шашлыки, девки придут, ― приводит издание слова пилота.

Также летчики рассуждают о запасе топлива. КВС уверен, что керосина хватит и «еще тонна останется».

Но тут командир ошибся. По факту вышло, что добраться до Новосибирска не получилось и аэробус экстренно сел в пшеничном поле.

Все пассажиры самолета, безусловно, считают летчиков героями. При столь опасной посадке никто не пострадал. А вот эксперты больше склоняются к тому, что в данной ситуации была ошибка пилота.

В настоящее время по факту случившего СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В инциденте также разбирается специальная комиссия Росавиации.

Напомним, ЧП с пассажирским самолетом случилось 12 сентября. Аварийный борт приземлился в поле с пшеницей в Убинском районе Новосибирской области. Экипаж и пассажиры не пострадали.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» пообещала возместить фермеру, чьи посевы пострадали, причиненный ущерб. Также пассажирам уже начали выплачивать компенсации за перенесенный стресс.