У новосибирского «Сибсельмаша» появилось два варианта развития

Согласно последнему решению суда, сделку по продаже ОАО «НПО «Сибсельмаш» признали незаконной. Напомнил на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

— АО «НПО «Курганприбор», которые занимается тем же, чем раньше занимался «Сибсельмаш», работает в отрасли боеприпасов и спецхимии, предлагает передать предприятие второму участнику торгов, то есть ему, — говорит Семка. — Второй вариант, вернуть предприятие в федеральную собственность и далее решать его судьбу.

По его словам, сейчас рассматриваются два варианта развития ситуации.

Чиновник отметил, что после аукциона по продаже предприятия на площадке произошли небольшие изменения. Новый собственник — ООО «Меркас» — продал котельную, которая ушла из системы теплоснабжения Новосибирска. Кроме того, был продан недостроенный комплекс завода, где ранее планировалось разместить комплексное автоматизированное производство. Покупателем выступила компания «Феррум», «которая занимается металлургией и развивается хорошими темпами».

— На «НПО «Сибсельмаш» сегодня есть ряд арендаторов. Наша задача — оставить то, что уже арендовано, развивается и запущено в производство, то есть те предприятия, которые развиваются и являются арендаторами. Есть понимание как это будет развиваться. По оставшемуся хватает территории и объектов. К сожалению, они не в том состоянии в котором бы хотелось, но этого хватает для развития. В том числе и той отрасли, которой ранее занимался «Сибсельмаш», — подчеркнул Семка.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий на момент открытия конкурсного производства имели хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестор предлагал застроить часть территории «Сибсельмаша» жильем.