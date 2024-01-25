Минфин заявил, что даже банкроты обязаны заплатить налог на сверхприбыль

Минфин напоминает, что до 28 января владельцы бизнеса должны заплатить налог на сверхприбыль, передает газета «Известия», ссылаясь на письмо с соответствующей информацией из ведомства.
Согласно сведениям Минфина, налоговый сбор также касается компаний, которые подпали под его условия, но при этом были признаны банкротами. Наряду с этим, сверхприбыль могла образоваться у предприятий только в случае, если они показывали положительный результат на протяжении нескольких лет.
По мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, наибольшее число платежеспособных предприятий представлено в сферах транспорта, торговли и недвижимости.
Власти рассчитывали собрать 300 млрд рублей налогов со сверхприбыли. Однако, по данным Минфина, на конец прошлого года в бюджет уже поступило 315 млрд рублей по этой статье.
Ранее редакция сообщала, что в Госдуме решают, на сколько и для кого повышать налоги.
Фото: freepik.com — freepik
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