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«Работала в ночном клубе почетным администратором»: что известно о матери, которая выбросила младенца в Новосибирске

  • 17/02/2024, 13:01

Что известно о матери, которая выбросила младенца в Новосибирске
22-летней сибирячке предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Новосибирск потрясла новость о найденном в мусорном баке младенце. Накануне вечером, 16 февраля, мужчина пошел выбрасывать мусор и услышал, что из контейнера кто-то пищит. Он достал пакет и обнаружил в нем живого ребенка.

Благодаря грамотной работе следователей и оперативников МВД практически сразу была задержана  22-летняя Светлана Б., которая попала на камеры видеонаблюдения.

― Следователем проведены осмотры мест происшествий, допрошена подозреваемая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.   Женщина задержана, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

О Светлане, которая совершила этот страшный поступок, известно, что она недавно переехала из Колывани в Новосибирск. Сибирячка резко перестала общаться со своими подругами на малой родине.

― Она устроилась работать в ночной клуб в Бердске, говорила, что она там почетный администратор, заместитель директора. О ее беременности вообще никто не знал. Для всех сейчас эти новости полная неожиданность, ― рассказала Infopro54 знакомая Светланы.

Девушки, которые хоть как-то поддерживали связь с обвиняемой уверяют, что она не способна на такой поступок и очень любит детей.

Полицейским задержанная еще вчера пояснила, что не знает, кто отец ее сына. Рожала она самостоятельно дома и, когда увидела ребеночка, то растерялась и решила от него избавиться.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы малыш выжил. У мальчика, после нахождения на 30-градусном морозе, сильное переохлаждение.

Фото: СК по Новосибисркой области.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : СК мусорка младенец


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