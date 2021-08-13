У российского участника Олимпиады в Токио обнаружили допинг

Образец допинг-пробы, взятый у российского триатлониста Игоря Полянского, дал неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации триатлона.

Проба была взята в рамках внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). На Олимпиаде в Токио Полянский занял 43-е место. Также он входил в состав эстафетной четверки команды ОКР, занявшей 14-е место. При неблагоприятном развитии дела результат команды в эстафете может быть аннулирован. В состав команды входили: братья Игорь и Дмитрий Полянские, Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.

Федерация триатлона России сообщила, что придерживается политики нулевой терпимости к нарушению антидопинговых правил. Она отстранит спортсмена от соревнований.

— Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена, — сказал представитель федерации.

Международная федерация триатлона была проинформирована о случившемся 5 августа лабораторией, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Полянскому 31 год. Он принимал участие в четырех Олимпиадах.

Напомним, олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Россия выступала под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций в связи с допинговым скандалом. Всего было разыграно 339 комплектов наград. Наша сборная заняла пятое место в неофициальном медальном зачете. На ее счету 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.