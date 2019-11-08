Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон

— До конца 2019 года мы завершим работу по постановке на кадастровый учет автодорог Новосибирска. Всего на учет будут поставлены 727 дороги. В результате город получит в доходную часть 20% от всего собираемого транспортного налога — 350 млн рублей. Напомню, сейчас 60% транспортного налога в области собираются в Новосибирске, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом он подчеркнул, что учтенная в кадастре дорога включает в себя проезжую часть, остановочные пункты, тротуары, дорожные знаки, светофоры, средства для освещения, а также фото- и видеофиксации и парковки. Все они будут закреплены за МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

— Федеральное законодательство не позволяет вести коммерческую деятельность на земельном участке возле автодорог, в том числе размещать нестационарные объекты, не относящиеся к объектам дорожного сервиса. Когда все наше дорожное хозяйство будет поставлено на кадастровый учет, в отношении него начнут действовать нормы федерального закона, и под вопросом окажется законность действия всех ларьков и объектов, стоящих вдоль проезжей части. Закон потребует их демонтировать. Это может быть сильным ударом по малому бизнесу, — констатировал мэр.

— Ларьки, стоящие сегодня, придется убирать. А «умные остановки», которые создаются в интересах развития дорожной инфраструктуры города и удобства горожан, дадут возможность предпринимателям продолжать коммерческую деятельность, не нарушая законодательство, — уверен Анатолий Локоть. — Концессия — это возможность привлечь внебюджетные средства, а также шанс для малого бизнеса перейти на новый уровень работы. Уже существующие сегодня «умные остановки» вписываются в эти требования и продолжат работать.

По оценкам главы города, под снос могут пойти около 1000 нестационарных торговых объектов, расположенных рядом с проезжей частью. В то же время Локоть заявил, что проект «умные остановки», которые город планирует реализовывать в формате концессии, может стать выходом из этой ситуации.

О сроках сноса торговых объектов, по словам мэра, говорить пока рано. Но там, где в этом году прошел ремонт в рамках БКАД, в частности по Красному проспекту, эти нормативы начнут действовать в первую очередь.

Напомним, в рамках концессии город рассчитывает заменить около 200 остановок пассажирского транспорта. Прежде всего, они будут размещены на гостевых маршрутах для приема гостей в рамках Международного молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Инициатором этого проекта выступила ООО «Россибинвест», заявившая о готовности вложить 1,5 млрд рублей в развитие «умной» сети . Документы по концессии сейчас дорабатываются в мэрии Новосибирска. Интерес к «умным остановкам» также проявляла компания ГК «Интеко». Она предложила развивать сеть остановочных павильонов в Новосибирске за счет расширения инфраструктуры поколения 5G для телекомоператоров.

Фото автора