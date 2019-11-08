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Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон

После постановки дорог города на кадастровый учет все ларьки и объекты, которые стоят вдоль проезжей части, окажутся вне закона.
  • 08/11/2019, 13:35
Автор: Юлия Данилова
Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон
Там, где в этом году прошел ремонт в рамках БКАД, в частности по Красному проспекту, новые нормативы начнут действовать в первую очередь.

— До конца 2019 года мы завершим работу по постановке на кадастровый учет автодорог Новосибирска. Всего на учет будут поставлены 727 дороги. В результате город получит в доходную часть 20% от всего собираемого транспортного налога — 350 млн рублей. Напомню, сейчас 60% транспортного налога в области собираются в Новосибирске, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом он подчеркнул, что учтенная в кадастре дорога включает в себя проезжую часть, остановочные пункты, тротуары, дорожные знаки, светофоры, средства для освещения, а также фото- и видеофиксации и парковки. Все они будут закреплены за МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

— Федеральное законодательство не позволяет вести коммерческую деятельность на земельном участке возле автодорог, в том числе размещать нестационарные объекты, не относящиеся к объектам дорожного сервиса. Когда все наше дорожное хозяйство будет поставлено на кадастровый учет, в отношении него начнут действовать нормы федерального закона, и под вопросом окажется законность действия всех ларьков и объектов, стоящих вдоль проезжей части. Закон потребует их демонтировать. Это может быть сильным ударом по малому бизнесу, — констатировал мэр.

Торговые операторы на остановках лоббируют свои права

Торговые операторы на остановках лоббируют свои права

По оценкам главы города, под снос могут пойти около 1000 нестационарных торговых объектов, расположенных рядом с проезжей частью. В то же время Локоть заявил, что проект «умные остановки», которые город планирует реализовывать в формате концессии, может стать выходом из этой ситуации.

— Ларьки, стоящие сегодня, придется убирать. А «умные остановки», которые создаются в интересах развития дорожной инфраструктуры города и удобства горожан, дадут возможность предпринимателям продолжать коммерческую деятельность, не нарушая законодательство, — уверен Анатолий Локоть. — Концессия — это возможность привлечь внебюджетные средства, а также шанс для малого бизнеса перейти на новый уровень работы. Уже существующие сегодня «умные остановки» вписываются в эти требования и продолжат работать.

О сроках сноса торговых объектов, по словам мэра, говорить пока рано. Но там, где в этом году прошел ремонт в рамках БКАД, в частности по Красному проспекту, эти нормативы начнут действовать в первую очередь.

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

Напомним, в рамках концессии город рассчитывает заменить около 200 остановок пассажирского транспорта. Прежде всего, они будут размещены на гостевых маршрутах для приема гостей в рамках Международного молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Инициатором этого проекта выступила ООО «Россибинвест», заявившая о готовности вложить 1,5 млрд рублей в развитие «умной» сети. Документы по концессии сейчас дорабатываются в мэрии Новосибирска. Интерес к «умным остановкам» также проявляла компания ГК «Интеко». Она предложила развивать сеть остановочных павильонов в Новосибирске за счет расширения инфраструктуры поколения 5G для телекомоператоров.

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