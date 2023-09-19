Получить бесплатно земельный участок смогут участники СВО в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется расширить перечень льготных категорий граждан, которые могут получить бесплатно земельный участок. Данная мера поддержки одобрена правительством региона на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова.

Изменения вносятся в Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области». Бесплатно получить на территории Новосибирской области земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, ведения личного подсобного хозяйства теперь смогут военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, а также члены семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

Как рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов, перечень льготных категорий граждан расширен в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. «Право на получение земельных участков для новых категорий граждан предусматривается во внеочередном порядке, а также исключается требование о постоянном проживании на территории Новосибирской области», – отметил Роман Шилохвостов.

Проект закона будет внесен в установленном порядке в Законодательное Собрание Новосибирской области.