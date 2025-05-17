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«Сибэлектротерм» в Новосибирске снова выставили на торги

  • 17/05/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
«Сибэлектротерм» в Новосибирске снова выставили на торги
Требования к покупателю никто смягчать не собирается

Имущество ОАО «Сибэлектротерм» выставлено на торги единым лотом. Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Лебедев. Лот включает в себя земельные участки площадью 215 тысяч кв метров, производственные, складские, административные и конструкторские корпуса общей площадью более 77 тысяч кв метров, а также железнодорожные пути и промышленное оборудование. Стартовая цена — 1,4 млрд рублей. На предыдущих торгах начальная цена этого лота составляла 1,58 миллиарда рублей.

— Для сведения всех заинтересованных лиц в отношении настоящих торгов доводим позицию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: покупатель берет на себя обязательства по сохранению машиностроительного профиля приобретаемых производственных площадей, — предупреждает Сергей Лебедев в аукционной документации.

При этом в феврале новосибирская компания ООО «Альянс» выкупила второй лот  на «Сибэлектротерме». В него входит земельный участок площадью 50,3 тысячи кв м. На участке расположено несколько складов общей площадью более 18 тысяч кв метров, а также промышленное оборудование и железнодорожный путь протяженностью 622 м.

Напомним, с 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляет АО «РИД Групп-Новосибирск» (Ранее АО «Завод «Экран», входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать   универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство. Площадь территории будущего промпарка оценивалась в 38 га, площадь объектов недвижимости — 117,1 тыс. кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

В ноябре 2022 года имущественный комплекс «Сибэлектротерма», одного из старейших заводов Новосибирска, уже выставлялся на торги. Активы предприятия были оценены в 1,6 млрд руб. К тому моменту управляющей компании удалось сохранить потенциал промплощадки.

В сентябре 2024 года арбитражный суд Новосибирской области признал погашенными требования об уплате обязательных платежей по налогам в размере 137 млн рублей. Кредитора – ФНС заменил в реестре требований АО «РИД Групп-Новосибирск» на сумму требования 137 млн рублей.

На момент подготовки статьи редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе «РАТМ Холдинга», что воздерживаются от комментариев по поводу «Сибэлектротерма».

Завод «Сибэлектротерм» был основан в Новосибирске в 1945 году. Предприятие специализируется на производстве электрических печей. В 2017 году завод признали банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что «Курганприбор» приобретет еще один банкротный завод в Новосибирске. 

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинг, автор: Алексей Цилер.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : торги Продажа бизнеса


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