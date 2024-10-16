Права на аквапарк Новосибирска перешли компании, связанной с Александром Манцуровым

Новосибирская компания «Сеан» 30 сентября и 2 октября заключила с ПАО Сбербанк два договора залога имущественных прав. Судя по публикации, размещенной на сайте раскрытия информации, речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии, включая права, обеспечивающие исполнение требований в реестре требований кредиторов основателя группы «Кварсис» Петра Овчинникова, а также компаний ООО «ВДТ Строй» и ЗАО «Кварсис-Инвест». К «Сеан» перешли права требования ООО «ФПО «Доверие», Павла Минакова, Василия Гончарова, Андрея Кынчина, а также АО «БАНК «СНГБ». Сведения об имуществе скрыты. По информации источника НГС, речь идет о новосибирском аквапарке.

Напомним, в феврале 2024 года Петр Овчинников обратился в Арбитражный суд с заявлением о разрешении разногласий по вопросам определения начальной продажной цены, порядка и условий реализации имущества аквапарка. На тот момент начальная продажная цена имущества должника составляла 3,2 млрд рублей.

— ООО ФПО «Доверие», Овчинников П.В., ООО «СЕАН» обратились с кассационными жалобами, в которых просят отменить принятые судебные акты и направить обособленный спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области, — говорится в материалах суда.

В августе «Сеан» разместил на Федресурсе сообщение о намерении погасить все долги «Кварсис- Инвеста» в размере 2,2 млрд руб до 18 сентября. Суд удовлетворил это заявление.

8 октября суд принял решение о проведении повторной экспертизы продажной стоимости здания аквапарка «Аквамир». Экспертиза должна оценить 22 позиции, включенные в дело о банкротстве. В этот список входят оздоровительный комплекс с аквапарком, гостиницей, многоуровневой автостоянкой и газовой котельной, несколько земельных участков, незавершенный строительством объект, оборудование и водные аквапарка, имущественное права на товарные знаки,

От компании «Сеан» в заседаниях суда принимала участие директор ООО «УК АФК-Капитал» Юлия Горшенина. По данным Seldon.Basis, этой компании принадлежит 100% ООО «Сеан». Ранее Горшенина была учредителем «УК АФК-Капитал». На данный момент информация о ключевом собственнике компании закрыта, 0,99% акций принадлежит компании «Дамеер -ФЗКО» (компания свободной зоны, ОАЭ) . Юлия Горшенина возглавляет реготделение партии «Гражданская платформа» в Новосибирской области, которую ранее продвигал экс-депутат регионального парламента и ранее один из крупнейших ритейлеров области Александр Манцуров. На момент публикации материала редакции не удалось дозвониться до Манцурова и Горшениной.

Уставный капитал «Сеан» составляет 10 тысяч рублей, выручка компании за 2023 год — 21,72 млн рублей (-4%), чистая прибыль — 8,81 млн (-16%).

ООО «ВДТ Строй» и ООО «Кварсис Инвест» ранее входили в группу компаний Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок. В марте 2023 года торги вновь провалились.

В июне 2023 года арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир». Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир».

В 2021 году Александр Манцуров продал торговый бизнес «Сибирский Гигант». В группу также входит агрокомплекс «Сады Гиганта», принадлежащий Александру Манцурову. Он продолжает работу в регионе. Семья Манцуровых в данный момент ведет бизнес в Москве через ГК «Райдекс» Николая Манцурова: ритейл и торговый девелопмент.

Ранее редакция сообщала о том, что в Москве арестован заместитель директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Как сообщил федеральный «Коммерсант», по версии следствия ФСБ, господин Попелюх (ранее зампрокурора Новосибирской области), причастен к хищению около 200 млн руб., полученных от эксплуатации аквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу.