Участок площадью свыше 15 тысяч м² продают в Ленинском районе Новосибирска

Участок площадью более 15 тысяч квадратных метров выставлен на продажу в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщается на портале ГИС Торги.

Цена 38 миллионов 109 тысяч рублей, а аукционный шаг – 1,5 миллиона рублей.

Окончание подачи заявок — 4 декабря 2023 года. Победитель должен будет до 1 июля 2027 года подготовить все соответствующие документы.

Границы предлагаемого участка проходят по улицам: Костычева, Степной, 3-го переулка Серафимовича и 3-го переулка Римского-Корсакова.

Исходя из информации портала, контракт планируется заключить на срок до 2031 года. На участке развернутся объекты площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. Запланированные объекты представляют из себя ЖК, образовательные здания и магазины. Но заключившим контракт стоит учитывать то, что строение не смогут быть выше 25 этажей. Также подрядчику следует провести подготовку вверенной ему территорию с 2025 до 2027 года.

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