Участвуй в конкурсе «Сибирь.ПРО» – стань лучшим журналистом Сибири!

Представители средств массовой информации Сибирского федерального округа будут соревноваться в семнадцати номинациях – их полный список был оглашён на прошлой неделе.

Заявки корреспондентов принимаются на сайте конкурса. Участнику необходимо пройти регистрацию на интернет-странице проекта, заполнив специальную форму.

Став пользователем личного кабинета, журналист может подать заявку в разделе «Мои работы». Для этого нужно внести следующие данные: название материала, ФИО автора, дату публикации в СМИ, регион Сибирского федерального округа, в котором журналист работает. Также пользователю будет предложено выбрать номинацию и категорию работы из списка, по желанию указать дополнительную информацию в графе «Примечание». Студентам–журналистам, участвующим в номинации «ПРОфессиональный взгляд» также требуется написать название своего учебного заведения, факультет и курс в соответствующей графе.

После выбора типа работы – печать, видео, аудио или фото – на странице подачи заявки появится поле «Работа». Статьи и печатные материалы размещаются в графе «Содержание». Добавить видеосюжет можно либо в виде ссылки, скопированной с видеохостинга, либо путём прикрепления видеофайла формата Mp4 размером не более 100 Мб. Аудиоработы принимаются в формате Mp3, фотографии – в формате JPEG.

От каждого участника в целом принимаются не более пяти работ, независимо от объединения работ в серию и отнесения к одной или нескольким номинациям. Исключение составляет номинация с категорией «Фоторабота», в которую может быть принято не более 10 фотографий. При подаче серии работ достаточно оформить одну заявку, в которую нужно последовательно добавить тексты всех статей или все видео-, аудиоматериалы, указав название и дату публикации каждой отдельной работы.

В течение всего периода проведения конкурса в личном кабинете журналист сможет отслеживать статус своей заявки. В разделе «Мои работы» будет отображаться информация о том, принята ли заявка на рассмотрение, опубликована для голосования жюри или отклонена. Также участнику будут приходить уведомления на указанный им адрес электронной почты.

Напомним, по итогам заседания Оргкомитета «Сибирь.ПРО» главной темой проекта в этом году определена тема «ЗаПРОс на справедливость». Номинация полномочного представителя «ПРО Родину» будет посвящена примерам истинного патриотизма, сплочения российского народа на основе глубинного чувства справедливости и беззаветной преданности Родине.

Неизменными в конкурсе «Сибирь.ПРО» остаются номинации «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «АгроПро», «Свой дом», «Молодая Сибирь». Также приём заявок ведется в уже ставшие традиционными и получившие заслуженное признание номинации партнёров проекта: «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «Цифровая Сибирь», «Надёжная энергетика», «ПРОфессия железнодорожник».

Участие в «Сибирь.ПРО» могут принять журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ, а также информационных агентств Сибирского федерального округа. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года включительно.

Фото предоставлено организаторами