Единороссы выдвинули Андрея Травникова кандидатом в губернаторы на второй срок

Конференция Новосибирского реготделения партии «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение на губернаторские выборы действующего главу региона Андрея Травникова. Об этом сообщают в реготделении партии.

— Андрей Травников набрал 172 голоса делегатов партийной конференции, председатель регионального Совета сторонников «Единой России», ректор НГУАДИ им. Крячкова Наталья Багрова — 1, замсекретаря реготделения «Единой России», депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко — 3 голоса и депутат областного Заксобрания от «Единой России», главный врач ГКБ №34 Ярослав Фролов — 6, — сообщают в «Единой России» результаты тайного голосования делегатов конференции.

В ходе конференции на выборы Андрея Травникова «благословили» председатель Заксобрания области Андрей Шимкив и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, отметивший, что главную оценку работы Андрея Травникова дал президент страны: ситуация в Новосибирской области не просто стабильная, а имеет устойчивую тенденцию к развитию.

Напомним, что ранее своих кандидатов выдвинули реготделения ещё нескольких партий. От КПРФ на выборы пойдёт зампредседателя аграрного комитета Заксобрания, лидер коммунистов Ленинского района Роман Яковлев, от ЛДПР — вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» — бизнесмен Владислав Плотников, от парии «Коммунисты России» — руководитель реготделения партии Андрей Щукин. По информации редакции Infopro54, своего кандидата намерена выдвинуть и партия «Новые люди».

Выборы губернатора Новосибирской области должны состояться 10 сентября.

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