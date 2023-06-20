Единороссы выдвинули Андрея Травникова кандидатом в губернаторы на второй срок

Конференция Новосибирского реготделения партии «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение на губернаторские выборы действующего главу региона Андрея Травникова. Об этом сообщают в реготделении партии.
— Андрей Травников набрал 172 голоса делегатов партийной конференции, председатель регионального Совета сторонников «Единой России», ректор НГУАДИ им. Крячкова Наталья Багрова — 1, замсекретаря реготделения «Единой России», депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко — 3 голоса и депутат областного Заксобрания от «Единой России», главный врач ГКБ №34 Ярослав Фролов — 6, — сообщают в «Единой России» результаты тайного голосования делегатов конференции.
Напомним, что ранее своих кандидатов выдвинули реготделения ещё нескольких партий. От КПРФ на выборы пойдёт зампредседателя аграрного комитета Заксобрания, лидер коммунистов Ленинского района Роман Яковлев, от ЛДПР — вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» — бизнесмен Владислав Плотников, от парии «Коммунисты России» — руководитель реготделения партии Андрей Щукин. По информации редакции Infopro54, своего кандидата намерена выдвинуть и партия «Новые люди».
Выборы губернатора Новосибирской области должны состояться 10 сентября.
Ранее редакция сообщала, как политики и политологи оценивают уровень возможной конкуренции на предстоящих выборах.
Фото: пресс-службы правительства Новосибирской области
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