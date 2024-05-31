«Когда ребенок в опасности ―реакция молниеносная»: в СК рассказали о самых резонансных преступлениях с участием детей в Новосибирской области

Сотни уголовных дел с участием несовершеннолетних расследуются и направляются в суд в нашем регионе. Некоторые из них становятся резонансными и активно обсуждаются в СМИ и социальных сетях.

Накануне Международного дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, редакция Infopro54 встретилась с первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антоном Бадулиным.

Ведь именно следователи чаще всего сталкиваются с ситуациями, когда детям нужна защита: от сверстников, от агрессии взрослых, от жестоких обстоятельств современного мира и даже, порой, от самих себя.

― Антон Николаевич, какие самые распространенные дела с участием несовершеннолетних в Новосибирской области?

― Основная доля преступлений имущественного характера. Это грабежи, разбои, кражи. Они совершаются как самими подростками, так и в отношении них. Стоит отметить, что возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет по тяжким и особо тяжким преступлениям и с 16 лет по всем остальным.

― Особого внимания заслуживают дела, связанные с пропажей детей. Это Костя Кривошеев в 2013 году, Салим Самойлов в 2015-м, Леша Бакун в 2012-м, Вадим Москалев в 2007-м. Все они до сих не найдены. Какие перспективы?

― По всем этим случаям проведен полный комплекс следственно-оперативных действий: опрошены родственники, соседи, знакомые, жители населенных пунктов, отработаны возможные подозреваемые, возбуждены уголовные дела. По всем детям в базу внесены образцы ДНК, которые сверяются постоянно с найденными костными останками, работа ведется. За прошлый год в регионе было зарегистрировано 176 сообщений о пропаже детей. Все они найдены. За первый квартал этого года ― 72 сообщения и только один подросток не найден. Но там есть вероятность, что ребенок утонул. По показаниям очевидцев, мальчик выпивал с друзьями, потом они разошлись, мы по камерам отследили, что он шел один в сторону реки. Эксперты нашли одежду и следы, ведущие к водоему.

― Затрагивая тему резонансных дел, хотелось бы уточнить, как продвигается расследование нападения школьницы на одноклассницу в лесу под Новосибирском?

― Девочка, которая уже достигла возраста уголовной ответственности за тяжкое преступление, в настоящее время направлена в Москву на прохождение специализированной экспертизы в медицинское учреждение. Вина ее практически доказана, осталось определить насколько ее биологический возраст соответствует психическому развитию и насколько она вменяема. Если окажется, что ее психическое развитие не соответствует возрасту, то она не подлежит уголовной ответственности. Эксперты должны определить важный момент, который уже позволит суду решать, какое наказание грозит школьнице: либо это специальное лечение, либо колония. Ждем результатов.

― Вспоминается еще один громкий случай, где в Советском районе мать заперла сына в квартире, и он без еды просидел там несколько дней. Чем в итоге завершилось дело?

― Мальчик сразу же после выявления преступления был помещен в детский реабилитационный центр «Виктория». Мать его была в бегах. В отношении нее возбуждено два уголовных дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего». Она находится под арестом, прошла экспертизу, готовимся передавать дело в суд.

― Новосибирск в ноябре прошлого года потрясло убийство мужчины, которое совершили подростки в Октябрьском районе. Ходили слухи, что банда детей возомнила себя чистильщиками и нападала на асоциальных личностей. Дело уже расследовано?

― По делу проходят три фигуранта. Удалось выявить несколько эпизодов таких нападений и одно убийство. Это сложно назвать бандой. Там совершенно обычные мотивы ― разбой и внезапно вспыхнувшая неприязнь. При этом один из участников убийства еще не достиг 14-летнего возраста. В ближайшее время по двум фигурантам дело уйдет в суд.

― А что происходит с теми, кто не достиг возраста уголовной ответственности? Их родителей штрафуют, а детей прощают и отпускают?

― Все зависит от тяжести преступления и того, совершено оно впервые или это уже рецидив. Возможно помещение на принудительное лечение, в центр временного содержания несовершеннолетних преступников. Если преступление совершено подростком повторно, то его отправляют в специализированное каргатское училище закрытого типа.

― Сколько уголовных дел, где фигурантами были несовершеннолетние, возбуждено СК в 2023 и уже в этом году, и сколько ушло в суд?

― СК по Новосибирской области расследовано 221 уголовное дело, из них 15 были прекращены. В суд направлено 187 таких дел, из них 2 дела с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. За этот год расследовано уже 80 уголовных дел, из которых 74 направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. А 6 дел были прекращены.

― Антон Николаевич, есть ли такие дела, которые хочется отметить особо?

― Огромная головная боль сегодня – это батуты. Масса детей получает серьезные травмы. Стоит обратить внимание, что батуты не для развлечения. Это спортивный снаряд, который требует определенной подготовки, состояния здоровья и наличие тренера. А его используют, как развлекательное оборудование, по документам это аттракцион, но по факту спортивный объект. Естественно, что неподготовленный ребенок, далекий от спорта, допущенный на батут всего на час, получает травмы. Несколько десятков у нас таких ребят. Мы регулярно направляем в суды уголовные дела в отношении владельцев и организаторов опасных аттракционов. Но наказание – это одно. Важнее ведь здоровье пострадавших и дальнейшие последствия в жизни после травм позвоночника, например. Самое интересное, что детей на батуты приводят взрослые или родители. Но я еще раз подчеркиваю, что это не развлечение, а спортивная тренировка, которая требует соответствующей подготовки. Хотелось бы, чтобы мамы и папы более ответственно подходили к выбору досуга своих детей.

― Ответственность взрослых и их осознанность ― это первый шаг к профилактике. А как вообще в регионе действует система предотвращения преступлений в детской среде?

― Если совершается преступление, то мы в первую очередь проверяем как раз органы профилактики. Насколько в школе, где учился ребенок, была выстроена с ним работа, какие сигналы были в ПДН, как с семьей работали социальные службы? Зачастую последствия неудовлетворительной работы этих служб и приводят подростков на скамью подсудимых.

― Сейчас информация о многих преступлениях появляется сначала в СМИ и пабликах в социальных сетях. Насколько это усложняет работу следователей? Куда людям надежнее всего обращаться за помощью?

― Правоохранительные органы сотрудничают со СМИ прежде всего для получения поддержки при реализации оперативно-профилактических мероприятий, для розыска преступников, установления значимых для следствия фактов. Что касается вопроса об усложнении или упрощении работы ― тут нет проблемы. Борьба с преступностью является общим делом. Следователи могут и должны получать важную информацию, касающуюся преступлений. На каждое опубликованное сообщение в СМИ, которое относится к нашей деятельности, обязательно следует реакция. Когда ребенок в опасности ― реакция молниеносная. За помощью в острых ситуациях любой гражданин может обратиться по телефонам горячей линии СК. Это круглосуточный номер Информационного центра СК России 8-800-100-12-60. В Новосибирской области также работает круглосуточный номер «Ребенок в опасности» — 363-58-08 либо для абонентов сотовых сетей короткий номер «123». Мы максимально быстро реагируем на сообщения, поступившие на горячую линию. Таким образом, было выявлено несколько случаев истязания детей, где родители понесли ответственность. Тревожные сигналы обрабатываются оперативно, подключаются все ответственные ведомства и службы, и ситуация берется на контроль руководителем.

― Спасибо вам за откровенность и полезную информацию. Выражаем надежду, что не только 1 июня, но и в остальные дни, наши дети будут счастливы, а на их жизненном пути станет меньше разочарований, боли и никогда не возникнет мысль нарушить закон.