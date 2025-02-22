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Свыше тысячи новосибирцев являются собственниками пяти и более квартир

  • 22/02/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Более 1000 новосибирцев имеют в собственности пять и более квартир
Налоговики оценили сколько жителей региона получают нелегальный доход от сдачи в аренду имущества

О доходах, полученных от сдачи имущества в аренду, в 2024 году отчитались 46,5 тыс. налогоплательщиков, из них почти 4 тыс. — это самозанятые, которые указали аренду жилья в качестве вида деятельности. В итоге общая сумма начисленного им налога превысила 2 млрд. руб., в том числе с дохода самозанятых — 62,4 млн. руб, сообщили в УФНС по Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54.

— На территории Новосибирской области 19813 физических лиц имеют в собственности три и более жилых объектов, общее количество таких объектов составляет 63875, — заявили редакции в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

  • 1149 физических лиц владеют пятью и более жилыми объектами, количество объектов у них составляет 7991.
  • 1046 физических лиц имеют в собственности от 5 до 10 объектов;
  • 65 физических лиц — от 10 до 15 объектов;
  • 38 физических лиц — 15 и более объектов.

— Из указанных 1149 физических лиц лишь 542 (или 47%) декларируют свои доходы, применяя различные режимы налогообложения, установленные Налоговым кодексом РФ, а оставшиеся 607 (или 53%) доходы не декларируют, — сообщили в пресс-службе УФНС.

В рамках работы по легализации доходов, полученных физическими лицами от сдачи недвижимого имущества в аренду, сотрудники УФНС выявили в Новосибирске 16 квартирных бюро (5 юридических лиц и 11 индивидуальных предпринимателей), которые оказывают услуги по управлению жилым недвижимым имуществом.

— В результате мероприятий налогового контроля в 2024 году 499 налогоплательщиков, сдающих жилье в аренду, представили налоговые декларации, уточнив свои обязательства на сумму 48,3 млн. руб, — отметили в пресс-службе УФНС. — Кроме того, в правоохранительные органы Новосибирской области направлен список физлиц, имеющих в собственности несколько объектов недвижимости. На текущую дату установлено 48 человек, сдающих в аренду 137 квартир. По ним проводятся контрольные мероприятия.

В налоговой пояснили, что арендодателям выгоднее зарегистрироваться в качестве самозанятых и уплачивать 4% в отношении доходов, полученных от физических лиц, либо 6% при получении дохода от юридических лиц, не дожидаясь налоговых проверок и начислений.

Напомним, на пленарном заседании V Новосибирского налогового форума в ноябре 2024 года руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщал, что около 70% жилья в Новосибирске приобретается лицами, которые не нуждаются в нем и используют эти объекты для получения дохода при сдаче в аренду.  Только 30% покупателям квартир они необходимы для собственного проживания. Установив категорию граждан, которым принадлежит 5 квартир и более налоговики наложили этот показатель на стоимость аренды жилья в разрезе однокомнатных квартир и выяснили, что из-за уклонения от уплаты налогов таких собственников региональный бюджет в год недополучает 2,2 млрд рублей в год.

По данным, сервиса «Мир квартир», к концу 2024 года аренда однокомнатной квартиры в столице Сибири обходилась в среднем в 30 923 рубля (+ 8,1% к 2023 году), двухкомнатной — 39 296 рублей (+ 16,1%), трехкомнатной — 48 338 рублей (+22,8%).

Ранее редакция сообщала о том, что более пяти миллиардов рублей по налогам на имущество начислили новосибирцам. 

Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : налоги Аренда квартир


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