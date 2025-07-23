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Уклонисты от армии не смогут уехать за границу

  • 23/07/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
С российскими уклонистами будет проводиться беседа на границе
Пограничные службы получили полный доступ к реестру воинского учета

С ноября 2024 года в России действует единый реестр воинского учета, где отображаются повестки. Оператором реестра является Минобороны. Теперь к нему получили доступ пограничные службы и в аэропорту всех молодых людей будут проверять по базе.

Если у человека имеется действующая повестка, его остановят на таможне и проведут разъяснительную беседу. Уклонист получит под роспись уведомление о том, что за неявку в военкомат против него может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, с 2024 года призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст остался на уровне 18 лет. Нововведения не касаются тех граждан, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года.

При этом выросли и штрафы для призывников. Например, за неявку по повестке могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Тех, кто не сообщил о выезде из страны более чем на полгода, могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 апреля начинают действовать новые правила призыва в российскую армию. Лазейку для уклонистов прикрыли.

Источник фото: нейросчеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : Уклонист пограничники


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