Уклонисты от армии не смогут уехать за границу

С ноября 2024 года в России действует единый реестр воинского учета, где отображаются повестки. Оператором реестра является Минобороны. Теперь к нему получили доступ пограничные службы и в аэропорту всех молодых людей будут проверять по базе.

Если у человека имеется действующая повестка, его остановят на таможне и проведут разъяснительную беседу. Уклонист получит под роспись уведомление о том, что за неявку в военкомат против него может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, с 2024 года призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст остался на уровне 18 лет. Нововведения не касаются тех граждан, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года.

При этом выросли и штрафы для призывников. Например, за неявку по повестке могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Тех, кто не сообщил о выезде из страны более чем на полгода, могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 апреля начинают действовать новые правила призыва в российскую армию. Лазейку для уклонистов прикрыли.