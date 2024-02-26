Призыв в армию 2024: что изменится

Начиная с этого года призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст остался на уровне 18 лет. При этом нововведения не касаются тех граждан, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Они будут числиться в запасе и освобождаются от призыва в текущем году, пишет URA.RU.

Следует отметить, что граждане, которые имеют отсрочки или освобождения от воинской службы категории Б «ограниченно годен», не подпадают под действие данного закона.

Напомним, что были увеличены штрафы для призывников за неявку в военкомат. На сегодня размер штрафа составляет от 10 до 30 тыс. руб. Также, если не сообщить об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или же переезде на новое место жительства, придется заплатить штраф от тысячи до пяти тысяч рублей. Те, кто не сообщил о выезде из страны на период более шести месяцев, могут заплатить от 5 до 15 тыс. руб. За уклонение от медкомиссии — от 15 до 25 тыс. руб.

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, в осенний призыв 2024 впервые будет использован единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток.

Так, повестка будет считаться врученной с момента публикации в личном кабинете на портале «Госуслуг» или через семь дней после размещения в реестре электронных повесток. При этом запуск цифрового сервиса не отменяет, того, что будет прислано извещение в бумажном виде.

Кроме того, вызовы будут отправлять по месту жительства и дублировать в электронном виде.

Однако, как заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, полноценно реестр электронных повесток начнет работу не раньше 2025 года из-за «жестких требований инфраструктуры и информационной безопасности».

Ранее редакция сообщала, что Госдума одобрила поправку, запрещающую выезд из страны гражданам, подлежащим призыву.