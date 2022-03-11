Украина намерена отказаться от закупки российского ядерного топлива

Украинский оператор АЭС «Энергоатом» сообщил, что полностью прекращает закупку российского топлива для энергоблоков.

— Украинские АЭС готовы работать без российского ядерного топлива. Для этого «Энергоатом» и дальше будет закупать ядерное топливо Westinghouse. Кроме того, компания ускорит работу по созданию производства топливных кассет на Украине на основе американской технологии Westinghouse, — говорится в сообщении «Энергоатома» на странице Facebooka.

«Энергоатом» управляет четырьмя украинскими АЭС, на которых работают 15 блоков. Они спроектированы под использование топливных сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. С ней у «Энергоатома» есть контракт на поставки до 2025 года. С 2014-го Киев постепенно заменяет топливо на сборки, произведенные Westinghouse на заводе в Швеции. Летом 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании с Westinghouse меморандума о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС.