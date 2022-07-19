Улица Малыгина снова в центре «свалочного» скандала

По итогам совещания в региональном правительстве профильным подразделениям муниципалитетов предстоит детально разобраться с причиной и путями задымлённости и неприятных запахов на территории улицы Малыгина в левобережной части Новосибирска.

— Сегодня состоялся у меня обмен информацией с губернатором, — говорит мэр Анатолий Локоть. — Он дал поручение МинЖКХ: разобраться и принять меры. Поэтому, со своей стороны, даю поручение: выехать на место, принять участие в совещании, которое проводит министр, чтобы понять, какие риски дальнейшего развития ситуации, сопоставить с прогнозом погоды, куда дальше этот дым понесёт, как долго это будет накрывать Новосибирск. Олег Петрович (Клемешов, вице-мэр. — Ред.): обеспечить помощь для тушения пожара, за которой обращаются Новосибирский район, министр.

— Горение идёт с 16-го числа, — сообщают в мэрии. — Открытое пламя сбили, дымное горение продолжается. Дым идёт в сторону города. Чтобы уточнить, насколько это опасно для города, взяли пробы атмосферного воздуха на Малыгина в месте прилегания к Левобережному полигону и на ул. Титова. По 6-ти параметрам окружающего воздуха пока всё в нормативе. Ситуацию будем продолжать мониторить.

Как поясняет замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям и работе с административными органами Александр Ерохин, основной причиной нового задымления стало горение неэксплуатируемого мусорного полигона. Правда, на этот раз речь о полигоне, расположенном на территории села Прокудское Коченёвского района и законсервированного полигона на ул. Малыгина в Новосибирском районе.

В настоящее время последствия происшествия в Коченёвском районе ощущаются и на территории Новосибирска, особенно в его левобережной части.

— То, что вы докладываете, плохо согласуется с обстановкой, которую мы наблюдаем на территории Новосибирска, — обращается мэр к подчинённым. — У меня квартира так расположена, что вижу с 10-го этажа задымление левой части города. Противоположного берега не видно через Обь. Нюхать эту вонь, как на пожаре, невозможно.

Напомним, что из-за соседства с мусорными полигонами жители улицы Малыгина страдают не первый год. По этому поводу они уже обращались в прокуратуру и к главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по поводу бездействия МУП САХ в плане организации защитных зон вокруг полигона Левобережный и Клещихинского кладбища. Как стало, Следственный комитет возбудил по данной ситуации уголовное дело.