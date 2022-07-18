Депутат-коалиционер вновь рискует получить вызов на комиссию по этике

Первый вице-спикер Заксобрания и лидер фракции единороссов Андрей Панфёров обратился с официальным письмом к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю горсовета Дмитрию Асанцеву с просьбой принять меры в отношении депутата горсовета от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой.
Поводом для такого обращения стал пост Пироговой в соцсети, где депутат, мягко говоря, не лучшим образом высказывается в адрес российских военных, погибших в спецоперации на Донбассе и Украине.
— Считаю, что действия Хельги Пироговой несовместимы со званием депутата представительного органа власти Новосибирска, — пишет Панфёров. — Действия Хельги Пироговой, порочащие честь и оскверняющие память российских воинов, погибших в специальной военной операции на Украине, должны стать темой рассмотрения комиссии по депутатской этике. Уверен, решение Совета депутатов Новосибирска будет принято в соответствии с регламентом и законодательством Российской Федерации. Оставляю за собой право по кощунственному поведению депутата Совета депутатов г. Новосибирска Хельги Пироговой обратиться к прокурору Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала, что на комиссию по этике вызывалась депутат горсовета, коалиционер Светлана Каверзина.
Фото из сообщества коалиции
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