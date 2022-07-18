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Депутат-коалиционер вновь рискует получить вызов на комиссию по этике

  • 18/07/2022, 19:47
Автор:
новости Новосибирска
На этот раз поводом стали неоднозначные высказывания в соцсети.

Первый вице-спикер Заксобрания и лидер фракции единороссов Андрей Панфёров обратился с официальным письмом к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю горсовета Дмитрию Асанцеву с просьбой принять меры в отношении депутата горсовета от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой.

Поводом для такого обращения стал пост Пироговой в соцсети, где депутат, мягко говоря, не лучшим образом высказывается в адрес российских военных, погибших в спецоперации на Донбассе и Украине.

Считаю, что действия Хельги Пироговой несовместимы со званием депутата представительного органа власти Новосибирска, пишет Панфёров. Действия Хельги Пироговой, порочащие честь и оскверняющие память российских воинов, погибших в специальной военной операции на Украине, должны стать темой рассмотрения комиссии по депутатской этике. Уверен, решение Совета депутатов Новосибирска будет принято в соответствии с регламентом и законодательством Российской Федерации. Оставляю за собой право по кощунственному поведению депутата Совета депутатов г. Новосибирска Хельги Пироговой обратиться к прокурору Новосибирской области.

новости Новосибирска

Конфликт в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации

Стоит напомнить, что внешнеполитическая повестка уже неоднократно служила поводом для конфликтов в горсовете коалиционеров и депутатов от власти. В частности, вопросы по поводу выплат семьям военнослужащих-новосибирцев, участвующих в спецоперации уже на нескольких сессиях горсовета становились камнем преткновения между коалиционерами Хельгой Пироговой и Антоном Картавиным с одной стороны и вице-спикером, единороссом Евгением Яковенко с другой. Ещё ранее Пирогову вызывали на комиссию по этике по поводу участия в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального (В марте 2022 года приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.) с коллегой по коалиции Сергеем Бойко, с осени прошлого года приживающим с семьёй за границей.

 

Ранее редакция сообщала, что на комиссию по этике вызывалась депутат горсовета, коалиционер Светлана Каверзина. 

Фото из сообщества коалиции

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация политика депутаты Горсовет власть


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